Ребенок пострадал от удара молнии на западе столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Молния ударила в ребенка во время грозы на западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел во время грозы в парке "Фили", расположенном на Новозаводской улице.
Врачи "скорой" оказали потерпевшему первую помощь. После чего ребенка госпитализировали.
В лесопарковой зоне Серебряный Бор молния ударила в женщину. Потерпевшая находится в больнице в тяжелом состоянии
Как сообщает РИА Новости, примерно в это же время от удара молнии в подмосковном Щелкове погиб один человек. Еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что 3 июля в городе и области будет наблюдаться переменная облачность, после полудня прошли кратковременные дожди с грозами.
