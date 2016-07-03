Ребенок пострадал от удара молнии на западе столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Молния ударила в ребенка во время грозы на западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во время грозы в парке "Фили", расположенном на Новозаводской улице.

Врачи "скорой" оказали потерпевшему первую помощь. После чего ребенка госпитализировали.

В лесопарковой зоне Серебряный Бор молния ударила в женщину. Потерпевшая находится в больнице в тяжелом состоянии

Как сообщает РИА Новости, примерно в это же время от удара молнии в подмосковном Щелкове погиб один человек. Еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что 3 июля в городе и области будет наблюдаться переменная облачность, после полудня прошли кратковременные дожди с грозами.