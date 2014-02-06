Форма поиска по сайту

06 февраля 2014, 08:00

Общество

Шестеро рабочих из Таджикистана отравились газом на юге Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Шестеро рабочих из Таджикистана отравились газом в канализационном колодце на юге столицы.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в среду около полудня на 6-й Радиальной улице, владение 7 в столичном районе Бирюлево Восточное, во время проведения работ по откачке воды из канализационного колодца, получили отравление парами неустановленного газа и были госпитализированы в медицинские учреждения шестеро рабочих подрядной организации.

Как отмечается, все пострадавшие являются гражданами Таджикистана. Причины произошедшего устанавливаются.

иммигранты отравления газы рабочие чп

