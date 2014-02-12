Маг Борщ выступит в столице на гала-шоу фокусников

23 марта в Культурном центре ЗИЛ в рамках XIV Международного конгресса иллюзионистов пройдет гала-шоу фокусников "Парад чудес". В представлении примут участие иллюзионисты со всего мира. А 24 и 25 марта в Центральном доме работников искусств пройдут лекции, мастер-классы и конкурсы юных фокусников. Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции члены Российской ассоциации иллюзионистов.

Анатолий Неметов. Фото: Пресс-служба конгресса

Особым гостем будет питерец Роман Борщ, редко дающий представления. Среди его иллюзионных номеров "Венецианский Карнавал", "Старый сундук Гуддини" и другие. Украинский фокусник Влад Кривоногов представит свой номер "Кресло". Его уникальность в том, что все фокусы показываются…ногами.

Главным гостем "Парада чудес" станет фокусник мировой величины, профессор кафедры иллюзионного искусства Лукас. Он прославился на весь мир своей отточенной техникой, плавными движениями и тем, что за короткое время может показать неимоверное количество трюков.

Также свое мастерство покажет Владимир Руднев - президент Российской ассоциации иллюзионистов, член Международного братства магов и Магического круга Перу. Анатолий Неметов - постановщик иллюзионных эффектов для шоу Филлипа Киркорова, Валерия Леонтьева и Максима Галкина - представит в рамках шоу фрагмент своей иллюзионной программы с аппаратными трюками.

Кроме того, приглашены Анна и Виталий Дельворс - лучшие представители жанра мнемотехники, когда один из фокусников угадывает, что находится в руках другого.

Роман Борщ. Фото: Страница артиста "Вконтакте"

"Виталий находится в зале, подходит к зрителям, берет у них предмет и в вопрос "Что у него в руках?" заключает ответ. Таким образом, он может в короткой фразе сообщить имя и фамилию, дату рождения и порядковый номер документа", - сообщил Неметов.

Конкурсы фокусников, принять участие в которых смогут любые желающие, пройдут по номинациям "Сценическая магия", "Ментальная магия", "Микромагия", "Шоу-момент". Победители получат дипломы, а победитель гран-при не только премию в размере 30 тысяч рублей, но и возможность делегироваться на участие в Международной федерации иллюзионных сообществ.

Организаторы планируют пригласить в жюри Юрия Куклачева и Дмитрия Пескова.

Начало гала-шоу - в 19.00.