Детский weekend: игры в сказочном шатре и новогодние спектакли

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сказочный шатер на Цветном бульваре, доступное искусство в галерее А3, спектакль о Маленьком Принце в театре "Модернъ", выставка рисунков к книге "Приключения Незнайки" в Государственном музее Пушкина. О том, как провести предновогодние выходные с ребенком, - читайте в материале M24.ru.

Отдыхаем в сказочном шатре

Фото: M24.ru

На Цветном бульваре 27 декабря появится сказочный детский шатер, в котором можно поиграть и почувствовать атмосферу новогоднего праздника. Волшебные представления дают каждые полтора часа. Детям предлагают помочь Деду Морозу выполнить задания хитрых гномов.

В программе – игра "Валяный хоккей", новогодние танцы, снежные баталии и путешествие по игрушечной железной дороге. Каждого ребенка ждет подарок.

В шатре тепло и уютно, есть раздевалки и удобные места для отдыха.

Где: Цветной бульвар Цветной бульвар Когда: с 27 декабря по 7 января с 13.00 до 20.00 Билет: бесплатно



Чувствуем себя художниками

Фото: a3gallery.ru

Художниками не рождаются, ими становятся в рамках детского проекта "Волшебное" в Галерее А3. Там открылась выставка художников, чьи работы объединены темой волшебства. Выставка необычна тем, что каждый юных посетитель может стать соавтором художника.

Если в традиционных музеях экспонаты находятся вне зоны досягаемости для посетителей, то в Галерее А3 доступ к произведениям искусства ограничивать не будут, ведь для ребенка очень важен живой контакт с художественными работами.

Где: Галерея А3 Галерея А3 Когда: до 11 января с 17.00 до 21.00 Билет: бесплатно



Идем в гости к Незнайке

Фото: pushkinmuseum.ru

Книга Николая Носова "Приключения Незнайки" прекрасна не только интерсными историями о забавных человечках, но и иллюстрациями художника Бориса Калаушина. На выставке в Государственном музее имени Пушкина можно увидеть рисунки Калаушина, которые стали иллюстрациями к одному из лучших изданий серии книг Носова.

Авторские рисунки для экспозиции поступили в Государственный музей Пушкина из частной петербургской коллекции. Всего удалось собрать более 80 рисунков.

В рамках выставки Детский центр Государственного музея Пушкина проведет интерактивную программу для детей от 5 до 10 лет. На входе в музей юным посетителям будут раздавать путеводитель "Путешествие по цветочному городу". Ребята помогут заблудившемуся Гуньке выбраться из леса и расшифруют фразу, сказанную Пончиком. Отгадавшие все загадки получат подарки.

Где: Государственный музей имени Пушкина Государственный музей имени Пушкина Когда: до 11 января Билеты: 50 рублей для детей; 170 рублей – для взрослых



Смотрим спектакль о Маленьком Принце

Фото: modern-theatre.ru

Специальную новогоднюю программу для детей подготовили в театре "Модернъ". Юных гостей ждут интерактивные игры, рождественские загадки, хороводы и фотосессии.

Семейный спектакль Светланы Враговой "Путешествие Маленького Принца" поставлен по мотивам знаменитого произведения Антуана де Сент-Экзюпери.

Зрители увидят множество больших и маленьких шаров-планет. На одном из них Маленький Принц в исполнении Сергея Краснова отправится в путешествие сквозь пространство звездного неба.

Где: театр "Модернъ"

Когда: 27 и 28 декабря в 12.30, 15.00 и 18.00

Билеты: от 500 до 2500 рублей.

Мастерим игрушки и поем

Фото: M24.ru

В детской библиотеке Культурного центра "ЗИЛ" организуют новогодние елки для самых маленьких.

На концерте "Новогодний серпантин" прозвучат произведения Штрауса, Чайковского, Крейслера и современные новогодние композиции. В рамках концерта состоится мастер-класс, во время которого дети будут мастерить новогодние сувениры и петь новогодние песни.

Еще одно мероприятие – интерактивная сказка "Снежная история". В ее основе - русская народная сказка "Морозко". Герои "Снежной истории" - брат и сестра. Они попадут в ледяной дом волшебника Морозко и попросят юных зрителей помочь им вернуться домой.

Во время представления проведут три мастер-класса по созданию новогодних свечек, рисованию морозных витражей и плетению снежинок. Всем детям подарят подарки.