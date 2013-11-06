Важные картинки: художники рассказали о роли иллюстраций в рекламе

Иллюстраторы Наталья Климчук и Ольга Морозова рассказали о профессии

О том, какую роль иллюстрация играет в рекламе и журналах, рассказали основательницы иллюстраторского агентства Bang! Bang! Наталья Климчук и Ольга Морозова. Прямую трансляцию мероприятия провело сетевое издание M24.ru.

История иллюстрации

Иллюстрация – (от лат. iIIustratio – освещение) изображение, которое сопровождает или дополняет какой-либо текст. Иллюстрация появилась очень давно, еще в III тысячелетии до н.э. в Древнем Египте, когда на папирусах писали заклинания и гимны. Но развитие иллюстрации началось с появления книгопечатания. Тогда, в конце XIV - начале XV века, печать производилась путем прижимания бумаги к доске, а доски смазывались черной краской, поэтому изображение было черным.

В конце XVIII века иллюстрации стали цветными. Штрихи рисунка получались от углублений, прорезанных резцом. В них затиралась краска, которая при печати переходила на лист бумаги. Кроме резцовой гравюры был открыт способ получения углубленных штрихов в металлической доске с помощью травления кислотой (офорт).

В то же время книги иллюстрировали виньетками. Виньетка (от французского vignette) это маленькое графическое изображение сюжетно-тематического или предметного характера. Обычно такие иллюстрации располагались на титульных листах книги, первых и последних страницах.

Первой иллюстрированной книгой в России был "Букварь" Кариона Истомина, выпущенный в Москве в 1692 и 1694 годах. Каждой букве отводилась отдельная страница, в верхней части которой помещалось изображение буквы в виде людей, стоящих в разных позах (отсюда название "Лицевой букварь"). Листы букваря были украшены изображениями людей, животных, растений, построек, предметов быта.

В 1798 году изобрели печать с литографского камня, и этот способ не только удешевил печатанье книг, но и дал возможность передавать живой рисунок.

Литографский камень - это отшлифованная пластина известняка, на которую с помощью жирного литографского карандаша или жирной литографской туши наносилось исходное изображение.

С изобретением фотографии (1837 год) началось воспроизведение иллюстраций с помощью фотомеханических процессов. Офсетные машины позволяли за один прокат нанести на изображение от одной до девяти красок.

Иллюстрации смогли передавать любую живописную или графическую технику (карандаш, перо, акварель, гуашь, масло и др.), а художники получили возможность использовать и комбинировать самые разнообразные материалы.

Тогда же писатели начали тесно сотрудничать с иллюстраторами. В результате совместного творчества имена художников иллюстраторов становились известными на весь мир. Так, например, художник Сэр Джон Тенниел стал популярным благодаря своим первым иллюстрациям к книгам Льюиса Кэррола "Алиса в стране чудес" и "Алиса в зазеркалье".

В России для детской иллюстрированной книги работали не только известные писатели, но и выдающиеся живописцы Виктор Васнецов, Илья Репин, Василий Суриков и многие другие. Они создали яркие, выразительные, запоминающиеся рисунки для детских книг.

Fashion-иллюстрация

Fashion-иллюстрация (англ. fashion – мода, illustration - иллюстрация) - жанр иллюстрации, напрямую связанный с модой. Фэшн-иллюстрация используется в рекламе модных брендов, глянцевых журналах, оформлении модных бутиков и универмагов.

Одним из известных фэшн-иллюстраторов считается американский график Чарльз Дана Гибсон. Благодаря его рисункам в историю вошел термин "девушки Гибсона" (это девушки с высокими прическами, вьющимися локонами, особой пластикой и гармоничными пропорциями тела). Графика Гибсона была настолько популярна, что диктовала стандарт красоты в Америке 1890-х - 1900-х годов. Прическа, как у "девушек Гибсона", до сих пор называется "пучок Гибсона" и популярна у женщин.

Также в число известных модных иллюстраторов вошли Карл Оскар Август Эриксон. Его рисунки узнаются по смелой кисти, разнообразию цвета и особому стандарту женской красоты (девушки с очень тонкими талиями), Рене Гру (автор одного из лучших рекламных принтов для Christian Dior) и многие другие.

Современная иллюстрация

Сегодня иллюстрация - это не только книга, но и оформление сайтов, реклама, инфографика и многое другое. Дизайнерами и художниками применяются самые разнообразные виды иллюстраций: скетчи (быстрые наброски), комиксы, коллажи, фотоизображения (в том числе с применением графики 3D) и др.

Мировые рекламные агентства, книги и международные конкурсы делают профессию популярной и высокооплачиваемой. Сотни иллюстраторов соревнуются за звание быть лучшим. Среди них такие известные люди, как Майк Вробель, Чарльз Бернс, Софья Мироедова (иллюстрации к российским журналам), Канако (знаменитая серия иллюстраций "Мой маленький Париж") и многие другие.

Самые фантастические иллюстрации создаются к детским сказкам, а самыми известными сказочными иллюстраторами считаются Артур Рэкем ("Питер Пен", "Алиса в стране чудес", "Кольцо нибелунгов"), Теодор Зюсс Гейзель ("Кот в шляпе", "Гринч, похититель Рождества") и многие другие.

Самыми известными иллюстраторами в этом направлении считаются Лора Лэйн (создает рекламные кампании для брендов Tommy Hilfiger, Escada, Zara), Седрик Риврэйн (художник создавал скетчи для Джона Галльяно и многое другое ), Стина Перссон, которая творит чудеса с помощью кисти и акварели (сотрудничает со многими глянцевыми журналами и рисует рекламу для самых известных брендов) и многие другие.

На российском медиарынке в число самых известных иллюстраторских агентств входит Bang! Bang!. Его основатели - Наталья Климчук и Ольга Морозова. Помимо руководства агентством они проводят мастер классы, на которых делятся секретами успеха в области иллюстрации.

Легенды иллюстрации

Альфонс Муха - чешский живописец, театральный художник, иллюстратор и ювелирный дизайнер. Финансовые трудности заставили его стать одним из ведущих иллюстраторов французской рекламы. Первый опыт Мухи в этой области - рисунок для обложки журнала "Маленькая французская иллюстрация". Рекламные плакаты для актрисы Сары Бернар сделали его самым популярным художником в Париже. После выхода рекламы актриса пожелала познакомиться с неизвестным художником, и по ее настоянию он получил место главного декоратора театра.

Альфонсу Мухе было поручено изготовление первых чехословацких почтовых марок, денежных знаков и государственного герба. Муха также разработал множество упаковок, этикеток и рекламных иллюстраций для разных продуктов - начиная от дорогого шампанского Moet&Chandon и заканчивая детским питанием для фирмы Nestle.

Энди Уорхол - американский художник и режиссер. Разработал дизайн бутылки Coca-Cola. Также он занимался производством рекламы для журналов Vogue и Harper`s Bazaar.

С 1962 года Уорхол стал применять технику шелкографии. Он переносил свои образы непосредственно на холст, используя при этом рекламные трафареты, кадры из фильмов и фотографии. Его портреты звезд кино и шоу-бизнеса (Мерилин Монро, Элизабет Тейлор, Элвиса Пресли) и политических деятелей (Мао Цзедуна, Владимира Ленина) стали символами поп-арта.

Годовой доход Энди Уорхола составлял около $100 тыс. в год — весьма солидная сумма для Америки середины 50-х.

Анри де Тулуз-Лотрек - французский живописец. Первый автор театральных афиш. Всего за свою жизнь он нарисовал около 30 афиш, в которых наиболее ярко выразил великолепный талант рисовальщика. С его помощью жанр рекламного плаката превратился в высокое искусство.

Сальвадор Дали - испанский живописец. Создавал логотипы и снимался в рекламе. Это он разработал дизайн логотипа компании Chupa-Chups, и он же предложил разместить логотип сверху конфеты. В 1969 году Сальвадор Дали разработал логотип для конкурса "Евровидение" и создал статую, которая стояла на сцене во время конкурса.

Первым же российским иллюстратором и копирайтером был поэт-футурист, драматург и художник Владимир Маяковский, который в паре с "арт-директором" - фотохудожником Александром Родченко создал целую армаду рекламных плакатов, ставшими классикой жанра. Маяковский оказал колоссальное влияние на рекламные тексты в России, а Родченко первым применил в рекламе фотографию (плакат "Ленгиз" - Ленинградское отделение государственного издательства с Лилей Брик).

О лекторах

Наталья Климчук родилась в городе Елец Липецкой области. Училась на философском факультете в Санкт-Петербургском университете, а переехав в Москву, недолго работала моделью. Потом Наталья руководила отделом иллюстраторов в студии Артемия Лебедева.

Она также снимает фотопортреты на пленку и публикуется в журналах L’officiel, F5, "Большой город", Sloane mag и многих других изданиях.

Ольга Морозова получила юридическое образование. В 2005 году начала работать продюсером в отделе иллюстраторов, а в 2008-м Ольга и Наталья Климчук создали собственное международное агентство Bang! Bang!, в котором на данный момент работает больше шестидесяти иллюстраторов, российских и зарубежных.