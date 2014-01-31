В конце февраля выйдет игра про Рэмбо

Сильвестр Сталлоне в роли Рэмбо. Фото: страница фильма на Facebook

Игру про знаменитого героя Сильвестра Сталлоне по имени Рэмбо выпустят уже в следующем месяце – 21 февраля. Создана она по мотивам сразу трех фильмов о ветеране Вьетнамской войны, прославленном на весь мир Голливудом. Создателями новой игры выступили поляки.

Самого Сталлоне, обещают разработчики, в игре тоже будет много: были лицензированы его оригинальные реплики из фильма, а также фразы Ричарда Кренны (полковник Траутман). Музыка из фильмов про Рэмбо тоже прозвучит в игре, сообщает Eurogamer.

Первый фильм про Рэмбо вышел в 1982 году и назывался "Рэмбо: Первая кровь" (First Blood). Лента была снята по одноименному роману писателя Дэвида Моррелла. В 1985 и 1988 появились продолжения успешной картины. Четвертого "Рэмбо" - с уже слегка постаревшим Сталлоне - сняли в 2007 году.