Топ-5 видеоигр 2015-го: "Ведьмак 3", Dying Light и Uncharted 4

Средневековая история с драконами и магией, инструкция по выживанию в 2015-м году, поиск приключений на Мадагаскаре, восстановление порядка на Земле с помощью современных технологий и алхимии. Мы выбрали Топ-5 видеоигр, которые не должны пройти мимо вас в 2015 году.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

Для любителей РПГ 2014 год был обманчив – тут сказалась и не оправдавшая ожидания Dragon Age (взять хотя бы хваленую, но по факту совершенно неудобную тактическую карту), и откладывание третьей части "Ведьмака". Мы решили утешить вас и напомнить о нововведениях последнего "Ведьмака".

Новая игра будет нелинейной и с открытым миром, раз в 30 больше мира предыдущей части. Среди возможных транспортных средств будет лошадь (судя по видео геймплея, однозначно лучше чем в Dragon Age) и корабль.

Игроки смогут качаться до 60 уровня, стричься у цирюльника, выслеживать и охотиться на зверя, а также изучать 36 вариаций конечных миров. И да - в игре полностью переработана боевая система. Стоит отметить, что теперь у Ведьмака будет 96 различных анимаций в отличие от 20 в предыдущей части. На все про все у игрока должно уйти порядка 100 часов – по 50 на основные квесты и столько же на побочные.

Напомним, покупателям третьего "Ведьмака" будут доступны 16 бесплатных дополнений, независимо от платформы и издания (обычное или коллекционное).

35 МИНУТ ГЕЙМПЛЕЯ

Дата выхода: 19 мая 2015 года. 19 мая 2015 года. Платформа: ПК, PS 4, Xbox One. Предзаказ



2. Dying Light

Создатели шутера про зомби Dead Island, компания Techland, также перенесла релиз игры Dying Light с 2014 на 2015 год. Как и в случае с "Ведьмаком", разработчики только подзадоривают геймеров, выкладывая все новые видео геймплея. Одно из последних – интерактивный ролик, где зритель сам выбирает, что дальше будет делать главный герой.

Напомним, Dying Light – это хоррор с открытым миром, в котором вам по-настоящему придется выживать. Играя за одного из четырех уцелевших после заражения зомби-вирусом, вам придется пробираться сквозь толпы зомби к спасительным посылкам, сбрасываемым с самолета.

Причем по ходу заданий можно будет отвлечься, чтобы помочь попавшим в беду людям. Излишне добрые люди могут остаться без дорогих припасов – до них успеют добраться другие охотники. Пойдете ли вы дальше, скрипя зубами, или "отожмете" ценный груз у головорезов, дело ваше.

Ключевая составляющая игры – паркур-финты, которые помогают вам забираться по стенам, бегать по крышам и головам живых трупов. Важно отметить, что если днем охотитесь вы, то с последними лучами солнца зомбяки становятся подвижнее и начинают охоту на вас. Разработчики обещают случайные встречи с другими персонажами, полную свободу действий с нелинейным прохождением, так что Dying Lights будет лучшим руководством по выживанию в следующем году.

25 МИНУТ ИНТЕРАКТИВНОГО ГЕЙМПЛЕЯ

Дата выхода: 27 января 2015 года 27 января 2015 года Платформы: PC, PS3, PS4, Xbox360, Xbox One Предзаказ



3. Uncharted 4

Приключенческий шутер от компании Naughty Dog (The Last Of Us) расскажет о все том же искателе приключений Дрейке. Со времен третьей части прошло несколько лет, и наш герой забросил свою профессию, но обстоятельства заставляют его вернуться к любимому делу. Игроки побывают в восточной части Мадагаскара.

Значительно переработан искусственный интеллект противника, рукопашные схватки и, конечно, добавлены новые финты Дрейка. Например, теперь вы можете спрыгивать на одного из врагов, выбивать у другого оружие и драться насмерть. Кроме того, теперь у вас еще есть альпинистская кошка на тросе, раскачиваясь на которой, можно с разбега прыгать на врагов.

Что касается ИИ, то враги пытаются обойти вас, заходят с разных сторон. Даже когда вы лезете по скале, "плохиши" стреляют в вас, при подъеме на уступ давят кисти рук, а падая могут цепляться за вас. Из приятных мелочей стоит отметить комментарии главного героя и детали анимации.

15 МИНУТ ГЕЙМПЛЕЯ

Дата выхода: 2015 год 2015 год Платформы: PlayStation 4 Предзаказ



4. Tom Clancy's The Division

Первая по счету игра из серии Tom Clancy’s The Division от Ubisoft Massive (Far Cry 3) – это многопользовательский шутер от третьего лица с элементами РПГ. Отличительная особенность – движок Snowdrop, который должен реабилитировать Ubisoft перед геймерами. Некоторые до сих пор негодуют по поводу игры Watch Dogs. Главная причина – даунгрейд графики.

По сюжету всего за пять дней инфекционное заболевание повергает Америку в хаос, с которым нужно справляться дивизии. Мир будет полностью открыт, а ваш выбор – основополагающим в развитии сюжета игры. Основной гаджет игрока - "эхо", полная реконструкция происходящего на основе цифровых устройств (камер, сотовых телефонов). Что-то наподобие временного 3D-снимка.

Игроку будет подбираться наиболее подходящий по стилю напарник, а максимальный размер группы - четыре человека. Кроме того, в игру добавят специальное мобильное приложение, позволяющее присоединиться с планшета или смартфона в качестве дрона-помощника.

25 МИНУТ ГЕЙМПЛЕЯ

Дата выхода: 2015 год 2015 год Платформы: ПК, PlayStation 4 и Xbox One Предзаказ



5. The Order: 1886

The Order: 1886 от студии Ready at Dawn (God of War: Chains of Olympus и Ghost of Sparta) – шутер от третьего лица, в котором будут совмещены кинематографичные сцены с геймплеем. В это верится с легкостью, ведь над игрой работает сценарист Кирк Эллис, написавший сценарий для телесериала "Джон Адамс". В игре смешаются фэнтези, мифология и научная фантастика, а одежда героев создана с помощью профессиональных костюмеров. Хотя сами разработчики характеризуют стиль игры как "нео-викторианский", будет логичнее охарактеризовать его как "стим-панк".

На дворе 1886 год, и вы - рыцарь ордена Круглого стола. Столетия назад среди людей начали рождаться "полукровки" - мутанты со звериными чертами, похожие на оборотней. Между ними и людьми сразу завязалась война. Ваш орден использует субстанцию "черная вода", позволяющую рыцарям жить в течение не одного столетия, не стареть и быстро залечивать раны. За счет нее долгое время победа была на вашей стороне.

Стоит отметить, что к 1886 году мутантам пришлось несладко - они скорее обороняются и пытаются вырвать себе укромное местечко. Однако в низших слоях общества зреет восстание, и вам придется сражаться еще и против восставших бедняков и рабочих.

15 МИНУТ ГЕЙМПЛЕЯ

