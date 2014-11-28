Первый эпизод игры "Игра престолов" выйдет 2 декабря

Кадр из трейлера игры
2 декабря компания Telltale Games выпустит первый эпизод adventure-игры Game of Thrones на PC и Mac. 3 декабря игра выйдет на PS4, Xbox One и Xbox 360, 4 декабря — на iOS. Дата выхода Game of Thrones на Android будет объявлена позже. Об этом сообщается в Twitter разработчиков.
Как и другие игры студии, Game of Thrones: A Telltale Games Series будет выходить отдельными эпизодами. Первый эпизод игры будет называться Iron From Ice. Всего их будет шесть.
Стоит отметить, что в игре не получиться играть за главных героев сериала, зато можно будет посетить известные места: Стены, Королевских земель, незнакомый Айронрат. При этом в игре герои сериала появятся. Среди них Серсея Ланнистер, Тирион Ланнистер, Маргери Тирелл и Рамси Сноу. Их озвучат актеры с HBO.
Game of Thrones расскажет о доме Форрестеров (союзниках Старков), никогда ранее не упоминавшихся. События будут происходить между концом третьего и началом пятого сезонов сериала. Всего будет доступно пять персонажей - члены семьи и их слуги.
В настоящее время доступен предзаказ Game of Thrones: A Telltale Games Series в Steam. Цена со с кидкой в честь Черной пятницы – 449.10 рублей.
Несмотря на то, что позиционируется "Игра престолов" как сериал в жанре фэнтези, на самом деле сказочная сторона в истории вовсе не главная. Вымышленный мир служит скорее фоном.
В сериале, как и в книгах, имеется огромное количество действующих лиц, а также родственных и сюжетных линий. Первые два сезона сняты по самостоятельным частям цикла "Песнь Льда и Огня" (это "Игра престолов" и "Битва королей"), а третий и четвертый рассказывают историю, описанную Мартином в третьей книге серии - "Буре мечей".