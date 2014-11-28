Первый эпизод игры "Игра престолов" выйдет 2 декабря

Кадр из трейлера игры

2 декабря компания Telltale Games выпустит первый эпизод adventure-игры Game of Thrones на PC и Mac. 3 декабря игра выйдет на PS4, Xbox One и Xbox 360, 4 декабря — на iOS. Дата выхода Game of Thrones на Android будет объявлена позже. Об этом сообщается в Twitter разработчиков.

Как и другие игры студии, Game of Thrones: A Telltale Games Series будет выходить отдельными эпизодами. Первый эпизод игры будет называться Iron From Ice. Всего их будет шесть.

Стоит отметить, что в игре не получиться играть за главных героев сериала, зато можно будет посетить известные места: Стены, Королевских земель, незнакомый Айронрат. При этом в игре герои сериала появятся. Среди них Серсея Ланнистер, Тирион Ланнистер, Маргери Тирелл и Рамси Сноу. Их озвучат актеры с HBO.

Game of Thrones расскажет о доме Форрестеров (союзниках Старков), никогда ранее не упоминавшихся. События будут происходить между концом третьего и началом пятого сезонов сериала. Всего будет доступно пять персонажей - члены семьи и их слуги.

В настоящее время доступен предзаказ Game of Thrones: A Telltale Games Series в Steam. Цена со с кидкой в честь Черной пятницы – 449.10 рублей.

