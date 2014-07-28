Игра-сериал The Walking Dead получит третий сезон

Фото: facebook.com/telltalegames

Игра The Walking Dead, которую создатели, подобно сериалу, делят на эпизоды, в ближайшее время обзаведется третьим по счету сезоном. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter студии Telltale Games, которая занимается разработкой игры.

Ранее о перспективе появления третьего сезона интерактивного сериала обмолвился на Comic-Con в Сан-Диего основатель студии Telltale Games и создатель вселенной The Walking Dead Кевин Брунер.

Действие игры The Walking Dead ("Ходячие мертвецы") разворачивается во время зомби-апокалипсиса. Между тем, заниматься бездумным убийством монстров здесь не получится. Пользователю приходится выбирать фразы в диалогах с персонажами игры, а также решать тяжелые задачи – к примеру, выбирать, стоит ли рисковать целой командой ради спасения всего одного человека.

Второй сезон игры-сериала пока не завершен. В июле вышел его четвертый эпизод.

Игра Walking Dead, как и одноименный сериал (премьера пятого сезона состоится осенью), основана на комиксах Роберта Киркмана "Ходячие мертвецы". Выходит игра эпизодами с интервалом в один-два месяца. В первом сезоне серий было шесть. Увы, если вы не знакомы с английским языком, придется туго – решения в игре принимаются в диалогах, а так как на территории России игра официально не издавалась, русификации нет. Игра Walking Dead, как и одноименный сериал (премьера пятого сезона состоится осенью), основана на комиксах Роберта Киркмана "Ходячие мертвецы". Выходит игра эпизодами с интервалом в один-два месяца. В первом сезоне серий было шесть. Увы, если вы не знакомы с английским языком, придется туго – решения в игре принимаются в диалогах, а так как на территории России игра официально не издавалась, русификации нет. Главным героем Walking Dead является Ли Эверетт, который во время начала зомби-апокалипсиса находился под арестом. Он оказывается на свободе, но тут ему приходится бороться не только за свою, но и за другие жизни, в том числе восьмилетней девочки Клементины.





Для ознакомления первую часть Walking Dead можно скачать бесплатно на iOS и Android. Есть ограничения по возрасту: 17+.