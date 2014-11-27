Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2014, 12:35

Культура

Покупатели Assassins Creed: Unity получат бесплатную игру

Фото: assassinscreed.ubi.com

Компания Ubisoft извинилась за неисправности и баги в игре Assassins Creed: Unity. Все геймеры, купившие игру, получат бесплатно дополнение Dead Kings ("Павшие короли"). Об этом сообщается в блоге Assassins Creed. О точной дате релиза не уточняется.

Более того, те, кто приобрел новый Assassin’s Creed в издании Season Pass или Gold Edition, смогут получить бесплатно одну из игр Ubisoft: The Crew, Far Cry 4, Watch Dogs, Assassin’s Creed Black Flag, Rayman Legends, Just Dance 2015. Бесплатную игру можно активировать не позднее 15 марта 2015.

Подробная инструкция о том, как получить дополнение, и другие уточнения – здесь.

Ссылки по теме


Напомним, после выхода игры в США игроки стали писать о багах и проблемах с быстродействием на PC, PS4 и Xbox One. Люди жаловались на пропадание текстур, "проваливание" героев друг в друга и вылетание за пределы локаций. Также были и более мелкие ошибки: уродливые герои, постоянное падение количества кадров в секунду, низкая дальность прорисовки.

[html][/html]

Релиз игры Assassin's Creed Unity ("Assassin’s Creed: Единство") состоялся 11 ноября. Это седьмая по счету игра серии. Новый эпизод конфликта тамплиеров и ассасинов выплеснулся на улицы Парижа, охваченные знаменитой революцией.

Геймеры играют за нового австрийско-французкого ассассина Арно Дориана. Одно из приятных нововведений - мультиплеер на четырех человек.

игры Ubisoft баги дополнения Assassins Creed Unity

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика