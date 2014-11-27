Покупатели Assassins Creed: Unity получат бесплатную игру

Фото: assassinscreed.ubi.com
Компания Ubisoft извинилась за неисправности и баги в игре Assassins Creed: Unity. Все геймеры, купившие игру, получат бесплатно дополнение Dead Kings ("Павшие короли"). Об этом сообщается в блоге Assassins Creed. О точной дате релиза не уточняется.
Более того, те, кто приобрел новый Assassin’s Creed в издании Season Pass или Gold Edition, смогут получить бесплатно одну из игр Ubisoft: The Crew, Far Cry 4, Watch Dogs, Assassin’s Creed Black Flag, Rayman Legends, Just Dance 2015. Бесплатную игру можно активировать не позднее 15 марта 2015.
Подробная инструкция о том, как получить дополнение, и другие уточнения – здесь.
Ссылки по теме
- Ассасины в Париже: французская революция глазами Assassin’s Creed: Unity
- Авторы серии видеоигр Assassins Creed взяли к себе в штат паркурщика
Напомним, после выхода игры в США игроки стали писать о багах и проблемах с быстродействием на PC, PS4 и Xbox One. Люди жаловались на пропадание текстур, "проваливание" героев друг в друга и вылетание за пределы локаций. Также были и более мелкие ошибки: уродливые герои, постоянное падение количества кадров в секунду, низкая дальность прорисовки.
[html][/html]
Геймеры играют за нового австрийско-французкого ассассина Арно Дориана. Одно из приятных нововведений - мультиплеер на четырех человек.