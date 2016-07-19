Покемоны могут попасть под закон о защите детей от вредной информации

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Игра Pokemon GO до сих пор недоступна в магазине приложений, однако российским фанатам это не мешает. Они обходят ограничение с помощью перенастройки смартфона.

Председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что на новую игру будет распространяться закон о защите детей от вредоносной информации.

"Я бы ее сравнила с психотропным оружием. Очень многие люди теряют контроль, играя в нее. У нас есть федеральный закон о защите детей от информации, которая может причинить вред психическому здоровью несовершеннолетнему. Эта игра на 100 процентов будет попадать под нормы закона. А что касается взрослых людей, мы должны вести серьезную пропагандистскую работу", – сказала она.

По словам депутата, если в России запретят эту игру, распространителей будут наказывать. "В случае запрета игры будут введены нормы, под которые будут подпадать распространители игры. Тех, кто занимается распространением, будут наказывать", – добавила она.

Депутат Инна Святенко – о запрещенных местах для Pokemon GO

Игра PokemonGO появилась 7 июля, пока она доступна для скачивания в магазинах App Store и Google Play лишь в некоторых странах, в России выхода ждут в ближайшее время. По некоторым данным официальная локализация должны была появиться в конце прошлой недели, но в дальнейшем срок выхода перенесли на 18 июля, однако на момент публикации игру невозможно было скачать через российские магазины Apple и Android.

Тем не менее игроки находят способы запуска популярной игры дополненной реальности находясь и в России.