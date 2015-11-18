Недетские забавы: как устроена индустрия настольных игр

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Вы собрались большой или не очень компанией. Все анекдоты уже рассказаны, фото из последнего отпуска просмотрены и даже дважды, но расходиться как-то не хочется. И вот тогда – самое время достать из шкафа коробку с настольной игрой и провести пару часов за действием, которое все участники будут вспоминать еще много дней.

Настольные игры с каждым годом становятся все популярнее, превращаясь в нашей стране в отдельную, стремительно развивающуюся индустрию. И, если за рубежом рынок настольных игр приобрел уже достаточно устойчивый характер, то у нас активное развитие данная деятельность приобрела в последние 5-7 лет.

В игровой индустрии многое держится на энтузиазме самих разработчиков: равнодушные люди играми не занимаются. Это удивительная работа: надо не просто сделать игру, в которую будут играть сотни и тысячи людей, но еще – в которую ты хочешь сыграть сам. Без этого – ничего не получится.

Рынок настольных игр, повторяюсь, постоянно растет. Но помимо популярных зарубежных игр, таких как "Колонизаторы", "Каркассон" или, например, "Манчкин" – все большей популярностью пользуются игры, сделанные отечественными разработчиками. Так, например, прекрасная игра "Имаджинариум", целиком и полностью построенная на развитии ассоциативного мышления, основана на рисунках современных российских художников – Андрея Кузнецова, Олега Пащенко, Яны Франк – и отлично вписываются в систему наших визуальных и смысловых коннотаций: эти картинки в любом случае найдут отклик у каждого российского игрока – так уж они устроены!

Ключевую роль в индустрии настольных игр играют, конечно же, независимые разработчики: именно от их бурной фантазии зависит то, во что мы с вами будем рубиться. Уж так устроен этот рынок, что даже конкуренция на нем какая-то особая (не сказать, что она отсутствует вовсе) – принцип "пусть расцветают сто цветов" здесь работает как нельзя лучше. Ведь чем больше будет новых оригинальных игр – тем веселее станет нам. Именно поэтому в ноябре 2015 года несколько независимых российских разработчиков объединились в "Лигу партизанских издательств" – команду разработчиков, действующую под девизом: "Больше конкуренции – больше новых идей и качественных продуктов". Судите сами: в такие игры хочется играть еще и еще.

Вот, например, игра Кирилла Степина "Открой Москву" (издательство iPlay) – оригинальное путешествие по российской столице, целью которого становится поиск достопримечательностей и одновременно – ответы на вопросы викторины о знании истории, географии и культуры Москвы. Потренировать память и эрудицию будет интересно не только гостям столицы, но и коренным москвичам – порой среди вопросов викторины встречаются заковыристые, на которые будет ответить нелегко даже самому интеллектуальному знатоку родного города. Признаться честно – я бы рекомендовал эту игру для обязательного приобретения всем столичным гостиницам – положите ее в лобби отеля, и никакой путеводитель просто не понадобится.

Настольные игры могут обучать и развивать, а еще они могут стать настоящим объединяющим звеном в вашей семье: есть игры, в которые одинаково весело и азартно играть и детям и родителям вместе. Это, например, игра Ольги Якимук "Экивоки", о которой сама автор утверждает, что перевести ее на иностранный язык совершенно невозможно. В самом деле эта игра построена на российских идиомах, пословицах, поговорках, которые игрокам предстоит объяснять и показывать самыми необычными способами: от песен до рисунков или лепки из пластилина. При этом сама игра необычайно ярко и красиво оформлена.

Еще одна семейная забава – "Головоноги" от издательства "Простые правила": в ней игрокам предстоит дать причудливым зверям-"головоногам" смешные имена, но еще и запомнить нового знакомца по имени. Эта игра тренирует память и внимательность, и увлечься ею могут как взрослые, так и дети.

Иногда разработчики воплощают в придуманных ими играх свои собственные детские мечты: таким примером стал Clear For Takeoff – уникальный симулятор гражданской авиации. Ее автор – Хаген Темерязев – с детства любил все, что связано с авиацией, и воплотил свою детскую мечту в реальность: теперь игроки могут почувствовать себя настоящими командирами экипажа, штурманами и авиадиспетчерами – более яркого воплощения аэродрома на вашем игровом столе, пожалуй, что и не было.

Конечно, многим из оригинальных отечественных игр еще предстоит найти своего почитателя. Ждут своего часа, например, гениальные исторические игры Владимира Голицына, которые были созданы на рубеже 20-х и 30-х годов: "Пираты", "Беглые" и "Захват колоний" – с глубоким погружением в соответствующую историческую эпоху и очень простой, но эффектной механикой. Когда-то эти игры понравились самому Максиму Горькому, и он рекомендовал их к изданию, но, увы, страшная машина 30-х годов уничтожила их автора, и игры надолго оказались забыты.

Их планировали к изданию еще в конце 80-х – начале 90-х, но, увы, снова исторические перемены оказались не в пользу игр – безумный водоворот распада СССР так и не позволил им увидеть свет. Их журнальные версии в последние годы своего существования опубликовал журнал "Пионер", и многие любители настольных игр до сих пор хранят пожелтевшие вырезки из журнала четвертьвековой давности – увы, пока что иной возможности поиграть, пожалуй, в лучшие из существующих исторических настольных игр у нас пока нет. Будем надеяться, что рано или поздно они все-таки будут изданы массово, может быть, одной из независимых издательских компаний.

Но, к счастью, опять же ряд энтузиастов-авторов уже озаботился производством новых настольных игр на историческую тематику: так, уже в 2016 году увидят свет новинки от московской лаборатории "Неофит" – еще одного игрока индустрии. Лаборатория долгое время разрабатывала развлекательные игры живого действия (так называемые "полевые" ролевые игры), но в последнее время сосредоточилась на разработке и производстве настольных. И первая серия, которую "Неофит" выпускает в свет, посвящена Великой Отечественной войне – это игры "Небо второй мировой", "Битва за Севастополь" и "Морские охотники". В этих играх, сделанных с высокой степенью исторической достоверности, участники смогут воспроизвести ведущие военные сражения – от битвы за Севастополь до морских сражений с участием советских подлодок, при этом задачи, которые ставятся перед игроками, в точности повторяют реальные стратегические и тактические цели разыгрываемых сражений.

Кроме исторических, "Неофит" разрабатывает и игры совершенно другого направления: уже запущена и активно используется бизнес-игра "Агент развития", которая в простой и понятной форме моделирует деятельность крупной компании и воспроизводит те проблемы, с которыми приходится сталкиваться в реальных экономических ситуациях. И еще одна разработка – настольная игровая система "Искры Вселенной" – наверное, одна из самых необычных игр, что ждут нас в 2016 году: уникальный сложный мир, населенный представителями шести космических рас – каждый может взять под командование фантастический флот понравившейся расы и вступить в увлекательную борьбу за тот или иной сектор галактики.

Так что можно с уверенностью сказать, что скучать нам точно не придется: игр – и, прежде всего, игр от независимых разработчиков, становится все больше и больше. Благодаря им мы можем не просто хорошо провести время, но и еще лучше узнать историю или географию, а может, получить новые актерские навыки или развить свои скрытые способности. Но главное – это, конечно, прекрасное настроение и дружная компания: они обязательны для любой настольной игры!

