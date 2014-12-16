Обновленный слэшер DMC: Devil May Cry выйдет в марте 2015 года

Фото: facebook.com/devilmaycry
Компания Сapcom (Street Fighter) выпустит расширенное переиздание слэшера DmC: Devil May Cry для Xbox One и PlayStation 4. Об этом сообщается в официальном блоге Capcom.
В обновленный пакет войдут скачиваемые дополнения к DmC и новые режимы прохождения. Новый DMC будет доступен только в цифровом виде с 17 марта 2015 года.
Также Capcom переиздадут предшествовавший DmC "Devil May Cry 4". Отмечается, что он не будет связан с DMC сюжетно и выйдет на Xbox One и PS4 летом 2015 года.
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Сюжет серии DMC закручен вокруг полукровки Данте, мстящего демонам за убийство его матери. Всего было продано несколько миллионов копий. В результате были созданы комиксы, новеллы, аниме и коллекционные фигурки.