Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2016, 21:22

Культура

Игроки Pokemon Go ходят больше остальных людей

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Игроки в Pokemon Go делают на 1473 шага в день больше людей, не увлекающиеся ловлей виртуальных монстров, сообщает ТАСС.

Исследование провели эксперт Стэнфордского университета совместно с сотрудниками Microsoft Research. Они изучали физическую активность 1420 участников игры.

Специалисты пришли к выводу, что мобильная игра заставляет участников вести более активный образ жизни. Игроки делают на 26 процентов больше шагов, чем те, кто игрой не увлекается. Физическая активность повышается и у мужчин, и у женщин, вне зависимости от возраста.

В ходе исследования также выяснилось, что среднестатистическому игроку Pokemon Go – 33 года. Излишний вес наблюдается у 36,5 процента ловцов покемонов, а у 28,5 процента – ожирение.

Pokemon Go – мобильная игра дополненной реальности, которая вышла 7 июля. Ее цель – поиск, отлов и обучение персонажей, именуемых покемонами (сокращение от английского pocket monster – "карманный монстр"). В игру внедрены элементы дополненной реальности. Цифровой и реальный миры в Pokemon Go соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира.
По разным оценкам, число ежедневных пользователей игры может превышать 20 миллионов. С момента выпуска Pokemon Go была установлена более 75 миллионов раз на платформах Apple и Google в мире.
игры покемоны

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика