Игроки Pokemon Go ходят больше остальных людей

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Игроки в Pokemon Go делают на 1473 шага в день больше людей, не увлекающиеся ловлей виртуальных монстров, сообщает ТАСС.

Исследование провели эксперт Стэнфордского университета совместно с сотрудниками Microsoft Research. Они изучали физическую активность 1420 участников игры.

Специалисты пришли к выводу, что мобильная игра заставляет участников вести более активный образ жизни. Игроки делают на 26 процентов больше шагов, чем те, кто игрой не увлекается. Физическая активность повышается и у мужчин, и у женщин, вне зависимости от возраста.

В ходе исследования также выяснилось, что среднестатистическому игроку Pokemon Go – 33 года. Излишний вес наблюдается у 36,5 процента ловцов покемонов, а у 28,5 процента – ожирение.