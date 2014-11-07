Покупателям игры "Ведьмак 3" бесплатно вручат бороды

Фото: thewitcher.com

Польский издатель видеоигр CD Projekt объявил, что выпустит для ролевой игры The Witcher 3 ("Ведьмак 3: Дикая охота") 16 бесплатных дополнений. Они будут доступны всем покупателям игры, независимо от платформы и издания (обычное или коллекционное).

Первые два дополнения выйдут 25 февраля 2015 года. Это будут наборы "Темерские доспехи" (в том числе для лошади) и "Бороды и прически" для главного героя. Сама игра "Ведьмак 3: Дикая Охота" выйдет 24 февраля.

"Мы любим обновления и дополнения, которые делают игру лучше и интереснее. Это не обязательно должно быть что-то большое и значимое — это может быть новый облик для персонажа, или доспехи, или новый меч… Все без исключения, кто приобретет любую версию "Дикой Охоты", получат 16 DLC совершенно бесплатно. Для этого вам не придется оформлять предзаказ или покупать какое-то специальное издание игры", - написал в открытом письме со-основатель CD Project Марчин Ивински.

Кстати, предзаказ игры можно сделать уже сейчас.

"Ведьмак 3: Дикая Охота" (заключительная часть трилогии) - ролевая игра, которая будет нелинейной и открытой. Причем ее мир будет раз в 30 больше мира предыдущей части. На все про все у игрока уйдет порядка 100 часов – по 50 на основные квесты и столько же на побочные. Игроки смогут не только качаться до 60 уровня, но также стричься у цирюльника, выслеживать и охотиться, а также изучать 36 вариаций конечных миров. И да - в игре полностью переработана боевая система.



