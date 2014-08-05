Дарвиновский музей приглашает на игру в эволюцию и гонки ежиков

Фото: Пресс-служба

С 6 по 17 августа в Дарвиновском музее пройдет третий тур летнего Чемпионата по настольным биологическим играм "Эволюция в музее эволюции". Как сообщает пресс-служба департамента культуры, к участию в турнире приглашают любителей биологии всех возрастов.

Посетители музея смогут посоревноваться друг с другом, играя в "Гонки ежиков", "Лови мышей", "Фауну", "Остров обезъян" и "Веселую генетику", – эти развлечения доступны и детям, и взрослым. Более серьезного подхода потребует игра "Эволюция. Случайные мутации", доступная самим сильным участникам в возрасте от 10 лет. Игрокам предстоит проиллюстрировать принцип "выживает самый приспособленный", создавая собственную популяцию живых существ. Виртуальные создания будут всячески бороться за место под солнцем и пищу, теряя хвосты, отращивая жабры и разыскивая другие пути выживания – и все это под контролем опытного жюри.

Чтобы внести свой вклад в эволюцию и поиграть в другие игры, достаточно прийти в Дарвиновский музей 6 или 17 августа с 12.00 до 17.00 и купить входной билет. Но гости, которые хотят гарантировать себе место за игровым столом, могут прислать на адрес tatkor@darwin.museum.ru письмо со своим именем и указанием даты и времени турнира, который они желают посетить.

Участников будут регистрировать в 12.00, 13.00 и 14.00, а три тура игр пройдут в 12.30, 13.30 и 14.30. В 15.45 состоится финальная игра дня. Финалисты получат сувениры и почетные грамоты от музея, а победителей ждут призы от издательства "Правильные игры".

Чемпионат по настольным биологическим играм начался в июле, а финальный матч победителей всех этапов соревнований пройдет в сентябре.