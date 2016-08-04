Канадец поймал всех покемонов и похудел на 11 кг

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Житель канадского Торонто собрал всех покемонов в популярной игре Pokemon Go и похудел на 11,3 килограмма, сообщает ТАСС.

24-летний Роберто Васкес стал первым жителем этого канадского города, которому удалось поймать 142 карманных монстра, доступных в Северной Америке. Для этого рекорда мужчине понадобилось три с половиной недели, за которые он прошел по Торонто почти 266 километров.

Мобильная игра дополненной реальности Pokemon GO появилась 7 июля. Официального релиза в России пока не было. Несмотря на ограничения, русскоязычные пользователи также могут скачать ее, изменив некоторые настройки в смартфонах.

Студент из Санкт-Петербурга Георгий Тимофеев 27 июля первым в мире поймал всех покемонов в игре. Ему удалось приобрести в свою коллекцию 145 карманных монстриков. Пока его рекорд никто не сможет побить, потому что оставшиеся шесть покемонов в игру еще не добавлены.

В Москве число игроков в Pokemon Go уже превышает 1,37 миллиона человек.