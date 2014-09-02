Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Игры

02 сентября 2014, 19:32

В России выйдет коллекционная карточная игра про покемонов

игры продажи покемоны карточная игра

Фото: nintendo.ru

В российских магазинах появится русскоязычная карточная игра с покемонами. Приобрести ее можно будет уже с 6 октября, сообщается на сайте компании Nintendo.

До начала официальных продаж новинка появится в магазине "Мир Nintendo", который откроется на московской выставке "Игромир", посвященной электронным развлечениям.

Коллекционная карточная игра Pokemon появилась в 1996 году. В ее основу лег сюжет видеоигры про покемонов, но при этом были созданы собственные правила боев. За годы существования игры было продано более 21,5 миллиарда карточек в 74 странах.

Отметим, что новые коллекционные наборы Pokemon XY созданы по мотивам выпусков Pokеmon X и Pokеmon Y для Nintendo 3DS.

Коллекционные карточные игры являются разновидностью настольных игр. Все доступные игрокам ресурсы персонажей представлены в виде карт. Участвуя в матчах, игроки составляют колоды, собирая карты и обмениваясь ими.

Pokemon

Pokemon - популярная японская медиафраншиза, созданная Сатоси Тадзири в 1996 году. Товарный знак принадлежит Nintendo, одной из крупнейших фирм-разработчиков компьютерных игр. Pokemon впервые появился как пара игр, но со временем стал второй в мире по популярности серией компьютерных игр, уступив лишь Mario. По мотивам игр выпустили успешное аниме, комиксы и другие товары.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать