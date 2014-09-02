В России выйдет коллекционная карточная игра про покемонов

Фото: nintendo.ru

В российских магазинах появится русскоязычная карточная игра с покемонами. Приобрести ее можно будет уже с 6 октября, сообщается на сайте компании Nintendo.

До начала официальных продаж новинка появится в магазине "Мир Nintendo", который откроется на московской выставке "Игромир", посвященной электронным развлечениям.

Коллекционная карточная игра Pokemon появилась в 1996 году. В ее основу лег сюжет видеоигры про покемонов, но при этом были созданы собственные правила боев. За годы существования игры было продано более 21,5 миллиарда карточек в 74 странах.

Отметим, что новые коллекционные наборы Pokemon XY созданы по мотивам выпусков Pokеmon X и Pokеmon Y для Nintendo 3DS.

Коллекционные карточные игры являются разновидностью настольных игр. Все доступные игрокам ресурсы персонажей представлены в виде карт. Участвуя в матчах, игроки составляют колоды, собирая карты и обмениваясь ими.