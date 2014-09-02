В России выйдет коллекционная карточная игра про покемонов

Фото: nintendo.ru
В российских магазинах появится русскоязычная карточная игра с покемонами. Приобрести ее можно будет уже с 6 октября, сообщается на сайте компании Nintendo.
До начала официальных продаж новинка появится в магазине "Мир Nintendo", который откроется на московской выставке "Игромир", посвященной электронным развлечениям.
Коллекционная карточная игра Pokemon появилась в 1996 году. В ее основу лег сюжет видеоигры про покемонов, но при этом были созданы собственные правила боев. За годы существования игры было продано более 21,5 миллиарда карточек в 74 странах.
Отметим, что новые коллекционные наборы Pokemon XY созданы по мотивам выпусков Pokеmon X и Pokеmon Y для Nintendo 3DS.
Коллекционные карточные игры являются разновидностью настольных игр. Все доступные игрокам ресурсы персонажей представлены в виде карт. Участвуя в матчах, игроки составляют колоды, собирая карты и обмениваясь ими.
PokemonPokemon - популярная японская медиафраншиза, созданная Сатоси Тадзири в 1996 году. Товарный знак принадлежит Nintendo, одной из крупнейших фирм-разработчиков компьютерных игр. Pokemon впервые появился как пара игр, но со временем стал второй в мире по популярности серией компьютерных игр, уступив лишь Mario. По мотивам игр выпустили успешное аниме, комиксы и другие товары.