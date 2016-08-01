Число игроков Pokemon Go в Москве превысило 1,3 миллиона

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Число игроков Pokemon Go в Москве за полторы недели выросло в семь раз и достигло 1,37 миллиона человек, сообщает Bloomberg. К такому выводу пришли специалисты МТС.

Неделю назад в компании сообщали, что количество пользователей Pokemon Go в городе превышает 180 тысяч человек и их число ежедневно растет на 30–35 процентов. Аналитики отмечали, что в среднем игроки скачивают до 30 мегабайт трафика в сутки.

Мобильная игра дополненной реальности Pokemon GO появилась 7 июля. Официального релиза в России пока не было. Несмотря на ограничения, русскоязычные пользователи также могут скачать ее, изменив некоторые настройки в смартфонах.

27 июля студент из Санкт-Петербурга Георгий Тимофеев первым в мире поймал всех покемонов в игре. Ему удалось приобрести в свою коллекцию 145 карманных монстриков. Пока его рекорд никто не сможет побить, потому что оставшиеся шесть покемонов в игру еще не добавлены.