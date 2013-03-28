Пьяный полицейский избил участкового за замечание о нарушении парковки

Фото: ИТАР-ТАСС

На Вешняковской улице участковый уполномоченный по району Вешняки сделал замечание двум нетрезвым людям, которые припарковали свой автомобиль на тротуаре. В ответ мужчины избили его и украли его телефон, одним из хулиганов оказался сотрудник МВД.

ЧП произошло в полночь около дома №27.

Как сообщили в пресс-службе МВД, один из задержанных является действующим сотрудником полиции, младшим инспектором-кинологом Центра кинологической службы на Московском метрополитене.

По факту избиения участкового проводится служебная проверка, сотруднику МВД грозит увольнение, а его начальству - строгая дисциплинарная ответственность, передает РИА Новости.