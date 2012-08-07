Мужчина стрелял из ружья по детской площадке

ИТАР-ТАСС

В столице задержан мужчина, открывший стрельбу по людям на детской площадке, сообщает ГУ МВД по городу Москве. Инцидент произошел вечером 5 августа возле дома 89 по Ленинскому проспекту. Перепуганные жители позвонили в службу "02" и сообщили, что кто-то стреляет с одного из балконов их дома.

На место происшествия выехала группа немедленного реагирования. Сотрудники полиции задержали 37-летнего москвича, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что мужчина произвел около десяти выстрелов из травматического пистолета и охотничьего ружья по людям, сидящим на детской площадке возле дома.

Пострадавших нет, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".