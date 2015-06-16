Фото: mos.ru

В столице завершилась реставрация Московского епархиального дома с храмом в честь святого князя Владимира, сообщил куратор городской программы строительства храмов Владимир Ресин. Освящение состоится 6 июля.

По словам Ресина, здание, построенное в 1902 году, потребовало серьезной реконструкции и воссоздания исторического облика. По объему выполненных работ объект может считаться как самым крупным, так и самым сложным. Его реконструкция потребовала больших материальных и трудовых вложений.

Епархиальный дом построили в Москве в 1902 году. Там располагались библиотека, редакции духовных журналов и братство Святителя Петра, занимавшееся миссионерством и просвещением. Кроме того, в Епархиальном доме располагалась Соборная палата, в которой 17 ноября 1917 года поместный Собор Русской православной церкви решил восстановить Патриаршество.

В 1924 года Епархиальный у церкви отобрали, здание было перестроено, а колокольню разрушили. Спустя 80 лет, в 2004 году, храм вернули Русской православной церкви, а реконструкция там началась в 2013 году. Тогда восстановление Епархиального дома было включено в план мероприятий по подготовке 1000-летию преставления князя Владимира. Дата будет отмечаться 28 июля 2015 года.