Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня 2015, 15:55

Культура

В столице завершилась реставрация Московского епархиального дома

Фото: mos.ru

В столице завершилась реставрация Московского епархиального дома с храмом в честь святого князя Владимира, сообщил куратор городской программы строительства храмов Владимир Ресин. Освящение состоится 6 июля.

По словам Ресина, здание, построенное в 1902 году, потребовало серьезной реконструкции и воссоздания исторического облика. По объему выполненных работ объект может считаться как самым крупным, так и самым сложным. Его реконструкция потребовала больших материальных и трудовых вложений.

Ссылки по теме


Епархиальный дом построили в Москве в 1902 году. Там располагались библиотека, редакции духовных журналов и братство Святителя Петра, занимавшееся миссионерством и просвещением. Кроме того, в Епархиальном доме располагалась Соборная палата, в которой 17 ноября 1917 года поместный Собор Русской православной церкви решил восстановить Патриаршество.

В 1924 года Епархиальный у церкви отобрали, здание было перестроено, а колокольню разрушили. Спустя 80 лет, в 2004 году, храм вернули Русской православной церкви, а реконструкция там началась в 2013 году. Тогда восстановление Епархиального дома было включено в план мероприятий по подготовке 1000-летию преставления князя Владимира. Дата будет отмечаться 28 июля 2015 года.

Владимир Святославич - князь новгородский в 970- 988 годы, великий князь киевский, при котором произошло крещение Руси. В крещении получил христианское имя Василий.

Известен также как Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир Креститель (в церковной истории) и Владимир Красное Солнышко (в былинах). Прославлен в лике святых как равноапостольный. День памяти в русском православии - 15 июля по Юлианскому календарю.

Сайты по теме


Сюжет: Программа строительства "200 храмов"
храмы реконструкция стройкомплекс Москвы культурное наследие Московский епархиальный дом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика