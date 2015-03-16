На севере города достроят храм иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина"

Фото: M24.ru/Роман Васильев

До конца этого года в районе Отрадное планируется построить новый храм в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", сообщил куратор программы по возведению православных храмов, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.

Шатровый храм со звонницей на 500 прихожан возведут на пересечении Юрловского проезда и проезда Дежнева. По словам Ресина, в ближайшее время состоится закладка камня в основание будущей святыни.

Он также отметил, что в 2015 году хотят начать строительство дома причта. "Сейчас сложное время, и любая задержка стройки это дополнительные траты. Работы, что стоили месяц назад один рубль, в следующем месяце могут стоить полтора рубля. Надо беречь деньги благотворителей и начинать строительство как можно раньше", - отметил куратор программы.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в столице 50 храмов находятся в стадии активного строительства. "За последние годы в Москве было построено 28 новых храмов. Пока еще не все они открыты для служб, но строители свою работу закончили", – отметил Сергей Собянин.

Программа "200 храмов"

Напомним, с 2010 года в Москве действует программа строительства "200 храмов". Модульные постройки с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности.

Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Первый храм "Программы-200" - храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы - был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года.

Программа продлится 25 лет. По словам Ресина, в связи с присоединением к столице новых территорий, количество храмов увеличилось. "В 2014 году программу расширили – к 200 московским храмам добавилось порядка 150, – сказал депутат. – Таким образом, название проекта "Программа-200" стало неактуальным. Сейчас это программа по строительству в Москве православных храмов".

Ресин отметил, что храм сегодня стал таким же социально значимым объектом, как школа, детский сад или поликлиника, поэтому при проектировании новых районов должны быть предусмотрены площадки под размещение православных церквей. "Программа реализуется только на пожертвования. Поэтому чем больше будет благотворителей, тем быстрее мы будем строить. Думаю, все строительство займет лет 25", – добавил Ресин.

Программу строительства "200 храмов" могут переименовать в "Москву златоглавую". Ранее программу решили расширить на новые территории мегаполиса, теперь в ее рамках планируют возвести 380 церквей. В 2015 году планируется возвести 20 церквей.