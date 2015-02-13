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13 февраля, 16:03

В Южном Бутове построят храм в честь Федора Ушакова

храмы проекты стройкомплекс Москвы Владимир Ресин планы

Фото: M24.ru

Пятикупольный храм в честь Федора Ушакова построят в Южном Бутове к концу этого года. Он будет рассчитан на 500 прихожан, сообщает портал столичного Стройкомплекса, ссылаясь на куратора программы "200 храмов" Владимира Ресина.

Сейчас уже идут работы по сооружению фундаментной плиты, но к ноябрю храм уже планируется сдать в эксплуатацию.

Попечение о строительстве взяла на себя одна из компаний, которая ранее занималась возведением храма иконы Божией Матери "Всецарица" в Щербинке. Этот храм построили рекордными темпами за несколько месяцев.

"Такими темпами не строился еще ни один храм, поэтому есть уверенность, что работы на этом объекте также будут вестись хорошими темпами, и до конца года храм будет достроен", - отметил Ресин. Он также добавил, что выполнение программы строительства новых храмов в ЮЗАО идет по плану - один храм уже построен, еще шесть строятся.

Программа "200 храмов"

В 2015 году исполняется 270 лет со дня рождения русского адмирала Федора Ушакова. В Южном Бутове в его честь названы улица, центральный бульвар и станция метро. Здесь также установлен памятник адмиралу, возле которого проводят молебны.

Ранее M24.ru сообщало, что программу строительства "200 храмов" могут переименовать в "Москву златоглавую". До этого программу решили расширить на новые территории Москвы, теперь в ее рамках планируют возвести 380 церквей.

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В прошлом году в Москве сдали в эксплуатацию 4 храма. 24 объекта находятся в строительстве и еще 18 - в стадии подготовки к строительству. Кроме того, были возведены 74 временные часовни и отобраны еще 176 участков.

В частности, в 2015 году в Москве появится храм в честь иконы "Неопалимая купина". Его построят на пересечении проездов Юрловского и Дежнева на северо-востоке столицы. Церковь будет рассчитана на 500 прихожан.

Напомним, что с 2010 года в Москве действует программа строительства "200 храмов". Модульные постройки с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. Первый храм программы - храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы - был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года.

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Сюжет: Программа строительства "200 храмов"

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