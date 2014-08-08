Приключения ассирийцев в России: история длиной в 2,5 тысячи лет

"Факультатив. Москвоведение": Храм Мат Марьям

Ассирия стала легендой подобно Атлантиде. Но каким-то чудом сохранила свой народ, который как семена тополя разлетелся по всему свету. В Москве ассирийцев чуть больше двух тысяч. Как удается потомкам древнего народа сохранять почти в первозданном состоянии культуру, религию и язык в условиях мегаполиса XXI века? Телеканал "Москва Доверие" подготовил специальный репортаж.

Не просто обувщики

В Москве на Шарикоподшипниковской улице стоит единственный в своем роде храм - Храм Мат Марьям, принадлежащий Ассирийской Церкви Востока. Он был построен в 1996—1998 года, и действует до сих пор.

"В 1994 году я получил от завода дом, который был уже никому не нужен. От него ничего не осталось, были разрушены стены. Потом на этом месте была сделала церковь в ассирийском стиле. Для этого надо было поехать в Багдад, в Ирак, все там увидеть, рассказать архитекторам, чтобы они воплотили то, что хотел ассирийский народ", - вспоминает председатель ассирийской общины в столице Вячеслав Илюшин.

Этот храм для Вячеслава Илюшина – главное дело в жизни.

"Это место – украшение района, такого храма больше нет нигде, ни в Москве, ни в России", - говорит Илюшин.

Храм Мат Марьям ассирийской церкви Востока – сердце московской диаспоры. В этом храме нет икон, лишь деревянные скамьи перед алтарем. Женщины стоят по левую руку от входа, мужчины – по правую. Священнослужители в ослепительно белых одеждах возносят молитву на певучем языке. Архитектурный аскетизм лишь усиливает впечатление сакральности происходящего.

Вроде бы привычный христианскому взгляду крест и купол, но само здание явно восточное, и потому выглядит странно в заснеженной Москве. Храм строили на пожертвования, свою лепту внесли даже дети. Племянник Вячеслава Илюшина Отдал все свои деньги.

"Он говорит, у меня есть деньги, мне дают на мороженое, но я знаю, что вы строите церковь, я вам отдам. Я подсчитал, там было около 800 долларов", - рассказывает Вячеслав Илюшин.

Ассирия – древняя загадочная страна, тысячелетия назад исчезнувшая с лица Земли. Империя ассирийцев простиралась от Персидского залива до Средиземного моря. Древнее государство в северном Междуречье впервые упоминается в Ветхом Завете, в Книге Бытия.

Праздник в сирийском православном монастыре в Мосуле, начало XX века

Государство просуществовало почти две тысячи лет, начиная с XXIV века до нашей эры вплоть до того момента, когда в VII веке до нашей эры ассирийский народ поработили и уничтожили Мидия и Вавилон. Ассирийцы первыми в мире создали реальную империю, они проповедовали тотальную войну и прославились военными походами.

"Я выпотрошил всех до одного, и кровью их я выкрасил горы" - так гордо сообщал о своих ратных подвигах один из ассирийских царей. Сегодня территорию бывшей Ассирии занимают Иран, Ирак и частично Турция. Земли, которую ассирийцы бы считали родиной, уже более 2,5 тысячи лет не существует.

"Очень интересная ситуация с ассирийцами. Вроде бы народ этот мал, он расселен во всем мире, везде есть небольшие общины, в некоторых городах по 2-10 семей. Казалось бы, этот народ должен был замкнуться, уйти в себя, однако этого не произошло, и точки соприкосновения с другими народами у них прекрасные", - утверждает дьякон храма Мат Марьям Роланд Биджамов.

Беженцы с Востока

В Москве ассирийцы жили давно, но большая их часть приехала в первое десятилетие прошлого века. Это были беженцы из Турции.

"Их приветствовали во всем мире, и пресса, в частности, журнал "Нива", огромное внимание уделяла тогда ассирийцам. К ним относились очень тепло, как к лицам, пострадавшим от резни, от турецкого ига, их считали братьями", - говорит Роланд Биджамов.

Ассирийцы практически не владели русским, зато отличались трудолюбием и гостеприимством, и довольно быстро освоили профессию, не требующую знания языка. Они занялись чисткой и ремонтом обуви. Семья Арсена Гяго приехала в Москву в 1914 году, так что он обувщик уже в третьем поколении. К стуку молотка, запахам клея и лака, Арсен привык с детства.

"Я ходил в палатку к бабушке лет с 7-8, она прибивала подковы! А я, как любой ребенок, просто забивал гвозди в досочку. А лет в 12 я пришел со школы, у меня порвался ботинок, я начал что-то там чинить, и уже мнил себя мастером", - рассказывает Арсен Гяго.

Вячеслав Илюшин - преуспевающий бизнесмен, и обувщиков у него в роду не было. Но обувщиков, сидевших в палатках по всей Москве, он вспоминает с ностальгией.

"Я помню, по дороге в школу, проходил мимо сапожной будки. В ней работал ассириец, он был без ног. Он всегда смотрел, чтобы у меня ботинки были чистые. Он читал мне стихи, вообще был красивый, колоритный, с усами, очень добрый. Всегда угощал меня конфетами, хотя я не его родственник", - говорит Вячеслав Илюшин.

Ассирийский флаг

В 50-е годы прошлого века в столице даже была футбольная команда "Московский чистильщик", состоявшая исключительно из ассирийцев. Говорят, они неплохо выступали на отраслевых соревнованиях.

"У всех складывается впечатление, что ассирийцы – это чистильщики обуви, но это не совсем так. Сегодня среди них выдающиеся ученые, врачи известные", - считает заведующий кафедрой РГТЭУ Георгий Резго.

Постоянное сравнение с сапожниками образованным ассирийцам давно надоело. Но даже в 50-60-е годы, когда они начали осваивать другие профессии, все равно в семье кто-то чистил обувь. А как иначе финансировать учебу?

"Я, например, в 22 года сидел в палатке, чистил обувь. Стыдно не зарабатывать деньги, а чистить обувь – это тоже работа, это тоже приносит людям удовольствие", - утверждает Арсен Гяго.

Храм Мат Марьям

Сегодняшние ассирийцы – люди не столь воинственные, как три с лишним тысячелетия назад. Напротив, они сегодня очень послушный, даже смиренный народ. Может, это связано с тем, что ассирийцы одними из первых приняли христианство, еще в I веке нашей эры.

И в нынешних ассирийских церквях служба ведется на арамейском – именно на этом языке проповедовал Христос. Современный язык ассирийцев соотносится с арамейским примерно так же, как русский с церковно-славянским. Еще сравнительно недавно он был на грани исчезновения. В 1938 году было принято решение о закрытии всех ассирийских школ на территории Советского Союза. Практически все учителя были репрессированы. Чтобы не утратить язык, ассирийская община решила издать учебник.

"И действительно такой учебник был написан, но его еще надо было напечатать, а в Москве не было даже шрифта. И тогда Арсанис вместе со своим другом взяли обычную печатную машинку и несколько месяцев отливали ассирийские буковки", - говорит Роланд Биджамов.

Чтобы сохранить язык предков, в храме Март-Марьям проводят уроки для детей.

"Я бы дьяконом хотел быть, я учу ассирийский язык для этого. Ну, еще буду писать, разговаривать, когда поеду куда-нибудь. В школе мои друзья спрашивают, как будет по-ассирийски "машина", "школа" и тому подобное, а я им отвечаю", - рассказывает школьник Ашур Одишу.

Сегодня в семье Георгия Резго по-ассирийски говорит, в основном, старшее поколение.

"Сегодня язык, конечно, младшему поколению сложно передать, потому что наши дети общаются на русском дома. Но иногда они спрашивают как будет по-ассирийски хлеб или вода", - участник танцевального коллектива "Шамирам" Георгий Слывус.

Воинственные танцы

Впрочем, есть традиции, которые держатся именно на молодых. Это ассирийский национальный танец. Хореографический коллектив "Шамирам" существует с 1986 года, но самим пляскам уже не одна тысяча лет.

Эти танцы – своеобразный тест на принадлежность к нации. Если человек встает в круг и начинает танцевать, значит – он ассириец. Движения должен знать каждый представитель древнего народа, независимо от страны, в которой он живет. Ни один праздник не обходится без такого хоровода.

Когда-то танец предшествовал бою, а сегодня в танце девушки знакомятся с молодыми людьми. Несмотря на официальную свободу выбора, большинство ассирийцев стараются заключать браки со своими.

"Моему старшему внуку исполнилось 15 лет, он назван в честь меня – Георгий Яковлевич. Он шутит, что можно не учиться, все мои дипломы ему подойдут", - говорит Георгий Резго.

"Я в будущем постараюсь жениться на ассирийке, мне каждый день воспитательные беседы проводят", - утверждает школьник Георгий Резго-младший.

Брак для молодежи – дело ответственное, ведь разводы у ассирийцев категорически не приветствуются. А вот венчаться в церкви обязательно. Но еще до этого тщательный отбор проходит не только будущий жених или невеста, но и их родственники.

"Обычно обращается внимание на традиции в семье, чем занималась семья, вплоть до дедушек и бабушек. Особенно обращали внимание на маму невесты. Считают, какая мать, такая и дочка", - говорит Георгий Резго.

Тайна причастия

В трапезную ассирийского храма может прийти каждый. Гостеприимство – одна из главных черт этого народа. Правда, попробовать национальные блюда здесь можно только по праздникам. А вот дома ассирийцы готовят необычную еду довольно часто. Семейные застолья предполагают не менее пяти блюд.

"Наше национальное блюдо - это Хариса. Оно готовится на мясе птицы - либо петух, либо курица. Долго варится, после чего должно долго взбиваться. А поскольку тут требуется сила, обычно мужчины этим занимаются", - рассказывает Георгий Резго.

Еще одно национальное ассирийское блюдо Хасыда – страшный сон диетолога. В нем есть все – и сладкое, и мучное, и жирное. Впрочем, его вкушают только в особых случаях, и очень дозированно – почти как лекарство. Пару ложек сладкой массы дают женщине сразу после родов.

"Блюдо Хасыда дают после родов женщине для восстановления силы", - объясняет домохозяйка Джульетта Резго.

"Я первый раз это блюдо попробовала, когда родился мой первый сын, еще мы его детям даем, когда болеют, от кашля помогает. И просто вкусно", - рассказывает Надежда Резго.

Большинство национальных ассирийских блюд очень сытные. Лишенный государства и родной земли народ привык к скитаниям, а в пути не всегда была возможность полноценно питаться. Но всякий раз, покидая обжитые места, хозяйки брали с собой горшок со специальной простоквашей, ее никогда не доедали до конца – остатки служили закваской для новой порции.

"Я помню, со мной в молодости такой случай был. Я пришел домой и полез в холодильник – хотел выпить холодненькой закваски. А мама остановила меня и сказала, ты не можешь это есть, это грех. Она, как девочка, не созрела, ты не имеешь права даже смотреть на нее. Так она передавала уважение к женщинам, к девушкам, через этот пример", - утверждает Владимир Илюшин.

Уже на протяжении двух тысяч лет ассирийцы не меняют закваску хлеба для причастия. Они верят, что в ней есть частица от лепешки, которую Иисус преломил со своими учениками на тайной вечере.



Наши дни

Современные ассирийцы уверяют, что общество многим обязано их древним предкам. Именно в Ассирии возникла первая регулярная армия, а также первая в мире библиотека, часть которой дошла до наших дней, и хранится сегодня в Британском музее.

Так что ассирийцев можно назвать и родоначальниками бюрократии. Возможно, скоро у москвичей появится возможность увидеть все достижения ассирийцев в одном месте. Виктор Илюшин планирует создать в Москве полноценный культурный центр своего народа.

"Культурный центр включает в себя несколько залов, в которых будет расположено все, что есть в музеях на сегодняшний день, то, что вывезено из тех мест, где ассирийцы жили. Например, колесо было изобретено ассирийцами. Первый свод законов Хамураппи, все юристы его знают. И висячие сады Семирамиды, всем известные как чудо света", - говорит Владимир Илюшин.

Сколько еще сотен или тысяч лет просуществует этот народ, сумеет ли сохранить свой традиционный семейный уклад, веру и язык? Как бы то ни было, 2,5 тысяч столичных ассирийцев считают Москву своей родиной – другой у них нет.