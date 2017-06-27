Дочь Никиты Михалкова снимет свой первый хоррор

Фото: ТАСС/Анна Салынская

Актриса Надежда Михалкова приступила к съемкам молодежного хоррора под рабочим названием "Проигранное место". Об этом сообщает РИА Новости.

Это режиссерский дебют Михалковой. Авторы идеи и сценаристы новой картины – известные драматурги братья Олег и Владимир Пресняковы ("Изображая жертву").

В качестве продюсеров фильма выступили Анна и Надежда Михалковы и Катерина Комолова.

По словам актрисы, считается, что жанр teen slasher – хоррора с элементами детектива популярен у подростков и молодежи 16-25 лет.

"Они сегодня являются самой активной кинотеатральной аудиторией. И пока между мной и ними не образовалась "возрастная пропасть", и мы говорим на одном языке, хочется сделать то, что будет им по-настоящему интересно и в чем они не увидят фальши", – объяснила Михалкова.

По сюжету, на вечеринке старшеклассник рассказывает друзьям городскую легенду о "проигранном месте" в кинотеатре: никто не знает ряд и номер, но любой, кто купит на него билет, – умрет. Подростки не воспринимают историю всерьез. Но вскоре череда трагических убийств друзей заставляет их вспомнить об этой истории и начать собственное расследование.

В главных ролях – Ирина Мартыненко, Алексей Мартынов (Мастерская Брусникина), Никита Еленев ("23.59", "Молодежка"), Анастасия Акатова ("Дизлайк", "Саранча"), а также Анна Михалкова, Алексей Дякин ("Тихий Дон", "Солнечный удар").

Съемки продлятся до середины июля в Подмосковье, Нижнем Новгороде и под Санкт-Петербургом.