20 ноября 2014, 14:14

Культура

Прямая трансляция: хореографическая постановка "Lezginka today"

Фото: vk.com/event77213501

Хореографическая постановка "Lezginka today" – победитель конкурса творческих проектов "Арт-резиденция ЗИЛ" 2014 года. Танцевальный кооператив "Айседорино горе" объединил в этом перформансе народный кавказский танец и contemporary dance. Дарья и Александра смешали архаику и современность, отразив популярную сегодня тенденцию обращения к древним физическим практикам.

Прямую трансляцию премьеры вы сможете увидеть, не покидая дома. Зайдите на сайт online.m24.ru 22 ноября в 19:00.

  • Когда: 22 ноября
  • Кто: танцевальный кооператив "Айседорино горе"
  • Что: лезгинка на современный лад
  • Кому смотреть: знатокам кавказских танцевальных традиций и экспериментаторам сегодняшнего дня

