Коммунальщики устранили последствия прорыва трубы на Крымском Валу

Последствия прорыва трубы на Крымском Валу устранили

Столичные коммунальные службы устранили последствия прорыва трубы на Крымском Валу, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее m24.ru сообщало, что коммунальная авария возникла рядом с домом № 10. Вода залила проезжую часть. Также образовался провал грунта на площади 5 квадратных метров.

Отключения потребителей не произошло, в ближайшие здания воду подавали по резервной схеме. Движение автотранспорта также не перекрывалось.

Напомним, 17 марта на перекрестке Софийской набережной и улицы Серафимовича произошло повреждение теплотрассы. В результате аварии под Большим Каменным мостом образовалась лужа кипятка.

Движение по набережной было затруднено. Также были введены изменения в движении городского пассажирского транспорта.