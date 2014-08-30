ЦСКА одержал победу над "Атлантом" на Кубке мэра Москвы

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Хоккеисты столичного ЦСКА одержали победу над "Атлантом" на Кубке мэра Москвы, переиграв соперника со счетом 4:2.

У победителей отличились Дамир Жафяров, Игорь Григоренко и Ян Муршак, оформивший дубль. В составе подмосковной команды заброшенными шайбами отметились Артем Чернов и Игорь Левицкий.

В другом матче "Витязь" одержал вторую победу на турнире, обыграв в серии буллитов "Динамо" - 5:4.

В составе "бело-голубых" голами отметились Алексей Сопин, Максим Карпов, Дмитрий Вишневский и Максим Соловьев, у "Витязя" отличились Антон Королев (трижды) и Вячеслав Солодухин. Решающий буллит на счету Никиты Выглазова.