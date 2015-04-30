Сборная России по хоккею внесла в начальную заявку на ЧМ 19 игроков

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Девятнадцать игроков включены в начальную заявку сборной России по хоккею на чемпионат мира, который стартует в пятницу в Чехии, сообщил генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

"В начальную заявку вошли все прибывшие в Остраву хоккеисты, за исключением защитников Андрея Миронова, Михаила Григорьева, нападающих Андрея Локтионова, Сергея Широкова. Также в заявку не попали хоккеисты клубов НХЛ, которые присоединятся к сборной в пятницу-субботу – Евгений Малкин, Владимир Тарасенко и Николай Кулемин", – передает слова Сафронова "Р-Спорт".

В заявку внесены:

вратари: Константин Барулин ("Авангард"), Сергей Бобровский ("Коламбус"), Антон Худобин ("Каролина");

защитники: Виктор Антипин, Евгений Бирюков (оба – "Металлург" Магнитогорск), Антон Белов, Максим Чудинов (оба – СКА), Дмитрий Куликов ("Флорида"), Евгений Медведев ("Ак Барс"), Егор Яковлев ("Локомотив");

нападающие: Артем Анисимов ("Коламбус"), Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Артемий Панарин, Виктор Тихонов, Вадим Шипачев (все – СКА), Данис Зарипов, Сергей Мозякин (оба – "Металлург" Магнитогорск), Сергей Плотников ("Локомотив").

Первый матч на мировом первенстве сборная России проведет в пятницу, 1 мая. Соперником команды Олега Знарка станет сборная Норвегии.