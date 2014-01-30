КХЛ перед Сочи: когда практически все решено

Фото: ИТАР-ТАСС

Через неделю стартует олимпийский хоккейный турнир - главное событие четырехлетия, а регулярный чемпионат КХЛ берет значительную паузу. Примерно через месяц клубы проведут еще 4 матча и окончательно распределят места в турнирной таблице перед розыгрышем Кубка Гагарина, однако уже сейчас ясно если не все, то очень многое. Обозреватель M24.ru Евгений Сафонов подводит предварительные итоги лиги.

Небоевые армейцы и солидное "Динамо"

Перед стартом 6-го сезона КХЛ и специалисты, и болельщики в голос говорили о том, что на Западе главной ударной силой будут армейские клубы из Санкт-Петербурга и Москвы. СКА и ЦСКА провели солидную работу на трансферном рынке, укрепив свои составы до основания, а петербуржцы "взорвали" и главную бомбу межсезонья, подписав контракт с Ильей Ковальчуком, который ради переезда в город на Неве завершил свою успешную карьеру в НХЛ.

Однако нельзя сказать, что сейчас, когда сыгран практически весь регулярный чемпионат, армейские коллективы являются главными претендентами на Кубок Гагарина. Казалось бы, в обоих клубах постоянно пытаются улучшить составы, подписываются новые контракты с игроками, но стабильности командам не хватает, и это видно невооруженным глазом. Возможно, дело в недостаточно сильных тренерских штабах: и там, и там во главе поставлены иностранцы, которые, как ни стараются, не могут заставить своих хоккеистов выкладываться по полной программе.

Что не получается у американца Торчетти и финна Ялонена, прекрасно выходит у челябинца с латышским прошлым и немецким паспортом. Олег Знарок уже четвертый сезон возглавляет московских динамовцев, которых дважды привел к победе. Ни летом, ни зимой динамовцы не проявляли какой-то активной деятельности на трансферном рынке, однако на стабильности команды это никоим образом не отражается. На сегодняшний день "Динамо" – главный претендент на победу в Кубке Гагарина, который может стать для бело-голубых уже третьим подряд.

Нечеткий Восток

Еще недавно лучшие клубы с Востока были главными претендентами на итоговую победу, и очень часто звучало мнение, что только разделение чемпионата на конференции помогает западным командам попадать в финал. Два-три года назад такое суждение действительно имело право на жизнь, однако сейчас об этом говорить не совсем правильно. Ни "Ак Барс", ни "Салават Юлаев" сейчас не выглядят теми монстрами, перед матчами с которыми многие команды сдавались еще до вбрасывания шайбы.

Главным претендентом на победу в Восточной конференции сейчас является "Металлург" из Магнитогорска, который перед началом сезона возглавил знаменитый Майк Кинэн. Ведомый Мозякиным и Зариповым уральский клуб показывает стабильную игру, забрасывает приличное количество шайб. Второе место остается за "Барысом", который очень уверенно выглядел до Нового года. Но после праздников команда из Астаны лишь изредка напоминает саму себя периода начала сезона.

Главными открытиями 6-го сезона КХЛ стали "Торпедо" из Нижнего Новгорода и "Автомобилист" из Екатеринбурга, которым перед стартом отводили лишь роль участников борьбы за попадание в восьмерку сильнейших. Сейчас и те, и другие, уже обеспечили себе участие в плей-офф, и нельзя исключать, что после Олимпиады обе команды сыграют настолько успешно, что подвинут "Салават Юлаев", займут 4 и 5 места и в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина сыграют между собой.

Борьба за плей-офф и главные разочарования

Хотя в обеих конференциях КХЛ уже практически все решено, главная интрига – кто в итоге попадет в плей-офф – все-таки остается. Борьба за 8-е места актуальна не только для Востока, но и для Запада, где между собой "бодаются" "Локомотив" и "Атланта". Остаются невысокие шансы еще и у "Северстали". На Востоке же идет соперничество между "Адмиралом" и "Трактором". Командам остается сыграть по 3-4 игры, но уже сейчас можно предположить, что "железнодорожники" и "трактористы" все-таки смогут сохранить свое сегодняшнее положение и выйти в плей-офф.

Нельзя не сказать и о командах, которые в этом сезоне удивили с жирным знаком "минус". Прежде всего это омский "Авангард", который сейчас уже лишился реальных шансов на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина. Омичам не помогли ни смена главного тренера на старте, ни подписание сразу трех новых голкиперов, ни произведенные обмены хоккеистов. Раньше у омичей тоже случались трудности по ходу сезона, но в этот раз все гораздо хуже: "Авангард" не сыграет в плей-офф, и несложно предположить, что по итогам выступления в клубе сделают определенные оргвыводы.

Впрочем, провал "Авангарда" никак нельзя сравнить с тем, что происходит со "Спартаком". В один прекрасный момент у этого клуба рухнуло практически все, и самое печальное, что игроки команды даже не пытаются играть за честь клуба, а просто выходят "отбывать номер". В итоге "Спартак" проиграл 17 (!) матчей подряд, будущее команды крайне туманно, а всей КХЛ нанесен серьезнейший имиджевый урон.

Евгений Сафонов