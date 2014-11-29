Московский "Спартак" вернется в КХЛ в следующем сезоне

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Московский "Спартак" будет возрожден и вновь станет участником Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2015/16, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уже в сезоне-2015/16 "Спартак" получит стабильное финансирование. Бюджет клуба будет сопоставим с ведущими командами КХЛ. Официально о возвращении "Спартака" в лигу будет объявлено по ходу нынешнего чемпионата.

Напомним, московский "Спартак" испытывал финансовые трудности с декабря 2013 года после отзыва лицензии у генерального спонсора клуба - "Инвестбанка". По окончании прошлого сезона было принято решение, что "красно-белые" не будет выступать в седьмом чемпионате КХЛ.