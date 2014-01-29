"Спартак" на своей площадке проиграл "Северстали" со счетом 0:7

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" на своей площадке проиграл череповецкой "Северстали" со счетом 0:7.

У победителей дубль оформил Евгений Монс, по разу отличились Сергей Монахов, Александр Гоголев, Анатолий Никонцев, Евгений Ковыршин и Линус Виделль.

Для подопечных Федора Канарейкина это поражение стало уже 17-м подряд. До абсолютного антирекорда российских чемпионатов "Спартаку" надо проиграть еще 3 раза. В сезоне 2000/01 питерский СКА потерпел подряд 20 поражений. В настоящий момент столичный клуб занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, что "красно-белые" в течение нескольких месяцев испытывают финансовые проблемы. Это связано с отзывом лицензии у "Инвестбанка", который является генеральным спонсором московской команды.