Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду WHL

Молодежная сборная России по хоккею в очередном матче Суперсерии обыграла команду Западной хоккейной лиги (WHL) со счетом 3:2.

В составе российской "молодежки" шайбы забросили Игорь Руденков, Александр Барабанов и Алексей Басков. У канадцев отличились Гриффин Рейнхарт и Тэйлор Лейер.

Эта победа стала для сборной России третьей подряд. Первые два матча российская команда проиграла сборной юниорской лиги Квебека (QMJHL), а затем дважды обыграла команду хоккейной лиги Онтарио (OHL). Таким образом, счет в Суперсерии стал 3-2 в пользу команды Михаила Варнакова.

Последний матч серии пройдет 29 ноября. В нем россияне снова встретятся со сборной Западной хоккейной лиги.