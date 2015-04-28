Илья Ковальчук будет капитаном сборной России на чемпионате мира

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Форвард петербургского СКА Илья Ковальчук будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира 2015 года. Об этом сам хоккеист сообщил журналистам во вторник, передает "Р-Спорт".

"Ко мне утром подошел Олег Валерьевич (Знарок, главный тренер сборной) и сказал, что я буду капитаном", – рассказал Ковальчук.

За день до вылета на мировое первенство хоккеисты сборной России посетили могилу двукратного олимпийского чемпиона Валерия Харламова на Кунцевском кладбище Москвы и возложили цветы.

"С огромным желанием сюда ехал и очень рад, что всей командой здесь были. Великий человек, великий хоккеист, то, что сюда приехали ветераны сказали пару слов - это огромная мотивация для всех нас. И все понимаем, зачем мы туда едем. Отдадим все силы, чтобы сыграть лучше, а о результатах поговорим позже", – отметил Ковальчук.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет в Чехии с 1 по 17 мая. На первом этапе подопечные Олега Знарка сыграют со сборными Норвегии, Финляндии, США, Белоруссии, Дании, Словакии и Словении.