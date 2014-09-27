Столичное "Динамо" обыграло "Барыс" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграло астанинский "Барыс" со счетом 2:1.

В составе победителей на 22-ой минуте отличился Мартиньш Карсумс, а спустя минуту заброшенной шайбой отметился и Каспарс Даугавиньш. "Барысу" удалось отыграть лишь один гол благодаря точному удару Константина Пушкарева.

Таким образом, московская команда продлила свою победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей. Следующий матч "Динамо" проведет 30 сентября на своем льду с подмосковным "Витязем". "Барыс" в этот же день в гостях сыграет с ханты-мансийской "Югрой".