26 января 2014, 20:25

Спорт

Столичное "Динамо" на своей площадке обыграло пражский "Лев"

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты московского "Динамо" на своей площадке обыграли пражский "Лев" - 2:1.

Матч для действующего обладателя Кубка Гагарина начался с пропущенной шайбы. Уже на третьей минуте Джастин Азеведу удачно сыграл на добивании и зажег красный свет за воротами Александра Лазушина.

Отыграться "бело-голубые" смогли лишь под занавес второй двадцатиминутки - отличился Алексей Цветков. А на 5-й минуте заключительного периода победу динамовцам принес результативный бросок игрока сборной Финляндии Леонида Комарова.

Этот успех позволил подопечным Олега Знарка набрать 105 очков в турнирной таблице Западной конференции. Столичное "Динамо" уверенно занимает первое место, опережая петербургский СКА уже на 10 баллов.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
хоккей Динамо КХЛ

Главное

