Московское "Динамо" потерпело третье домашнее поражение подряд

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московское "Динамо" потерпело поражение от ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в "ВТБ Ледовом дворце", завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Голами в составе "Сочи" отметились Бен Максвелл (2-я минута), Ренат Мамашев (9-я), Андрей Костицын (41-я) и Михаил Анисин (59-я). У "Динамо" шайбы забросили Мэт Робинсон (19-я) и Дмитрий Вишневский (35-я).

Таким образом, серия домашних поражений столичной команды в регулярном чемпионате КХЛ выросла до трех матчей.

После этой встречи "Сочи" набрал 37 очков и вышел на восьмое место в Западной конференции. У "Динамо" 41 очков и пятое место.

"Сочи" следующий матч проведет 27 октября в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком". "Динамо" 28 октября на выезде сыграет с московским ЦСКА.