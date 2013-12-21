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21 декабря 2013, 10:37

Происшествия

Суд снял все обвинения с российского вратаря Семена Варламова

Суд снял обвинения с российского вратаря Семена Варламова

С российского вратаря Семена Варламова сняты все обвинения. Прокуратура не смогла доказать, что он действительно избивал свою подругу, сообщает телеканал "Москва 24"

Хоккеиста, выступающего в клубе "Колорадо", подозревали в нанесении побоев российской модели Евгении Вавренюк. По ее словам, Варламов неоднократно избивал ее, а во время последней ссоры выгнал из дома.

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29 октября Варламова арестовали, а затем отпустили под залог в пять тысяч долларов. Месяц назад ему предъявили обвинение в бытовом насилии. Однако позже подозрения были сняты - не хватило доказательств.

Напомним, что Семен Варламов - чемпион мира в составе сборной России и основной кандидат на место в олимпийской команде.

хоккей суды Семен Варламов

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