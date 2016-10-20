"Сибирь" прервала победную серию московских армейцев

Фото: m24.ru

Московский ЦСКА потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы уступили по буллитам "Сибири".

Все шайбы в этом поединке были заброшены в промежутке с 25-й по 42-ю минуты. Хозяева дважды выходили вперед усилиями Константина Окулова и Сергея Шумакова, но москвичи восстановили равновесие: отличились Валерий Ничушкин и Кирилл Петров.

В овертайме голов забито не было, а в серии послематчевых буллитов точный бросок Окулова принес победу "Сибири".

Таким образом, ЦСКА с 54 очками остается на втором месте в Западной конференции.