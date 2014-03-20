В ожидании чуда: превью второго раунда Кубка Гагарина

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый раунд плей-офф Кубка Гагарина подарил болельщикам немало сенсаций - вылет "Динамо" и "Ак Барс", "сухое" поражение "Медвешчака". Спортивный обозреватель M24.ru Евгений Сафонов оценивает шансы команд в четвертьфинале Кубка.

Западная конференция

СКА – "Локомотив"

Питерские армейцы не испытали абсолютно никаких проблем в серии против своих московских одноклубников, но та легкость, с которой команда Ялонена прошла ЦСКА, не должна вводить в заблуждение. Петербуржцы сыграли отлично, но их соперник, лишившийся накануне плей-офф своей главной ударной силы Александра Радулова, не оказал должного сопротивления.

"Локомотив" в своей серии против московского "Динамо" сотворил если не сенсацию, то чуть ли не главную неожиданность первого раунда. Еще перед плей-офф мы писали о том, что нынешние ярославцы имеют все шансы, чтобы пройти двукратного обладателя, и парни Кинга смогли это сделать. Железнодорожники действовали предельно жестко, показали отличную готовность и выучку и в итоге в последних двух матчах против "Динамо" отправили в ворота бело-голубых 11 шайб.

Делать какие-то прогнозы в отношении этой серии сложно, но мы попробуем и в итоге поставим на команду из Ярославля. "Локомотив" сейчас играет в том же стиле, в котором играло московское "Динамо" в прошлых розыгрышах Кубка Гагарина, когда команда Знарка дважды преграждала питерцам путь в финал. У железнодорожников в составе наблюдается отличное сочетание молодости и опыта, Петр Ильич Воробьев ударно поработал над физическим состоянием хоккеистов, а канадец Дейв Кинг чуть ослабил хватку и смог улучшить игру команды в нападении. У СКА есть свои аргументы, но не верится в то, что команда из Петербурга сможет переиграть настоль горячую команду, коей сейчас выглядит ярославский "Локомотив".

Прогноз M24.ru: победа Локомотива в 6 матчах

"Лев" - "Донбасс"

В серии против хорватского "Медвешчака" "Львы" выглядели настоящими хищниками. Несмотря на отчаянное сопротивление клуба из Загреба, основу которого составляют североамериканские легионеры, пражский клуб в каждом из 4-х матчей серии доказал, что не зря эту команду многие специалисты считают скрытым фаворитом Западной конференции.

Тандем Назаров – Калянин провел в Донецке хорошую работу и смог создать конкурентоспособной коллектив, но в серии против Риги было заметно, что дончане пока не выглядят достаточно монолитно, чтобы добиться больших успехов в плей-офф. Возможно, на игре команды сказалось и то, что моральное состояние игроков сейчас не на самом хорошем уровне из-за известных политических событий на Украине.

Ставим на уверенную победу "Льва". Слабых мест у него очень мало. Статус иностранного клуба помог пражанам собрать боеспособную команду. К тому же ближайшие домашние матчи клуб проведет в Братиславе, а поэтому первые четыре игры "Лев" сыграет практически на родном льду.

Прогноз M24.ru: победа "Льва" в 6 матчах

Восточная конференция

"Металлург" Магнитогорск – "Сибирь"

Как мы и предполагали, "металлурги" из Магнитогорска смогли выиграть серию против "Адмирала" достаточно быстро, но при этом нельзя сказать, что команда Кинэна не испытала совсем никаких проблем. Победу "Магнитки" в 5 матчах предопределил большой кубковый опыт тренера и нападающих первой тройки. Зарипов и Мозякин, как и подобает настоящим лидерам, проявляли себя в нужный момент. При этом нельзя сказать, что голкипер команды Василий Кошечкин и защитники являли собой образец надежности – часто им не хватало концентрации.

"Сибирь" стала автором главной на данный момент сенсации в розыгрыше Кубка Гагарина: новосибирцы в 6 матчах выбили "Ак Барс", который считался одним из главных претендентов на итоговую победу. Но мы не будем называть эту историческую для "Сибири" победу в серии сенсацией, потому что парни Квартальнова в течение сезона доказывали, что могут играть в подвижный, физический хоккей и добиваться нужного результата – именно в этом стиле они и обыграли казанский клуб.

Смогут ли новосибирцы так же сыграть против "Магнитки", пока можно лишь предполагать, но мы уверены в том, что борьба в этой серии будет вестись до последнего, и для выявления победителя понадобится большое число матчей. Рискнем поставить на "Магнитку", все-таки пресловутого кубкового опыта у ее хоккеистов побольше.

Прогноз M24.ru: победа "Металлурга" в 7 матчах

"Барыс" - "Салават Юлаев"

"Барыс" на удивление легко (что касается счета) выиграл свою серию против "Автомобилиста", но при этом нельзя сказать, что игровое преимущество казахстанской команды было огромным. Были и напряженные матчи, и овертаймы, и команде из Казахстана сопутствовала удача. Отметим, что и вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж не смог оправиться от выступления на Олимпиаде в Сочи и в плей-офф вовсе не выглядел непреодолимой преградой, как это было в матчах регулярного чемпионата.

"Салават" же был в шаге от вылета, и команда спаслась в такой ситуации, когда вылететь было гораздо проще, нежели остаться в игре. Кто-то скажет, что уфимцам повезло – достаточно вспомнить решающую курьезную шайбу в третьем овертайме третьего матча, но при этом сама команда сделала все, чтобы это везение состоялось. Отлично сыграл Андрей Василевский, которого многие специалисты признали одним из самых ценных игроков первого раунда, нашлись и лидеры среди полевых игроков. Опять-таки сказался тот самый кубковый опыт, коего у игроков "Салавата" вагон и несколько тележек.

Трудно спорить с тем, что казахстанцы при прохождении первого раунда потратили гораздо меньше сил. Это так, но не будем забывать и о том, что за время длительного отдыха можно потерять игровой тонус – в этом плане "Салават" сейчас "горячее". К тому же у "Барыса" на протяжении серии против "Автомобилиста" молчали лидеры – Доуз и Бойд вовсе не набрали ни одного очка, а лучшие силы Уфы, напротив, внесли решающий вклад в победу. Оба клуба остались с одним вратарем, но мы считаем, что Василевский, который почти на 20 лет моложе Еремеева, в затянувшейся серии сможет выступить лучше. Ставим на итоговый успех "Салавата".

Прогноз M24.ru: победа "Салавата" в 6 матчах

Евгений Сафонов