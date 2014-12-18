Клубы КХЛ высказались против индексации зарплат игроков по курсу валют

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Руководители клубов Континентальной хоккейной лиги единогласно высказались против индексации заработной платы игроков согласно колебанию курса рубля по отношению к доллару и евро, подписав в четверг соответствующее положение по итогам обсуждения, сообщает "Р-Спорт".

В четверг в Сочи проходит первое совещание руководителей клубов КХЛ под председательством нового президента лиги Дмитрия Чернышенко. Основной темой заседания стало обсуждение сложной экономической ситуации в стране, задевающей в том числе и все клубы КХЛ.

Документ, запрещающий индексацию зарплат игроков, позволит исключить переходы легионеров, подобные трансферу вратаря "Сибири" Микко Коскинена в петербургский СКА. Финн был недоволен тем фактом, что его заработная плата в переводе на евро стала значительно меньше, тогда как армейцы согласились проиндексировать его оклад.

Стоит отметить, что все контракты хоккеистов в российских клубах КХЛ "привязаны" к рублю.

Кроме того, одним из пунктов в повестке дня стало обсуждение новой вертикали российского хоккея "клуб КХЛ - фарм-клуб - молодежная команда - школа".

В случае принятия новой системы Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) и Молодежную хоккейную лигу (МХЛ) ждет серьезная реструктуризация.

При этом МХЛ может быть ликвидирована и сокращена до молодежного первенства клубов, выступающих в КХЛ. Таким образом команды МХЛ, которые не имеют привязки к КХЛ, останутся без турнира, в котором смогут выступать.

"До меня уже дошла информация о том, что существует подобная инициатива. Если в конечном итоге она будет реализована, для меня это станет настоящим шоком. За пять лет существования Молодежной хоккейной лиги был проделан колоссальный объем работы, мы вложили душу в этот проект", - прокомментировал ситуацию член правления МХЛ, заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов, стоявший у истоков Молодежной лиги.

"Сегодня в Молодежную хоккейную лигу, учитывая первенство МХЛ, входит семьдесят клубов. Я не могу представить, что будет значить для нашего хоккея потеря такого количества молодежных команд. Ведь речь идет не только о спортивной составляющей этого проекта, но и о его социальной значимости. Этот вопрос требует дальнейшей проработки", - добавил Юрзинов.