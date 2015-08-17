Спорт за неделю: московское дерби и хоккейный Кубок мэра

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Победа ЦСКА в дерби и Кубок мэра Москвы по хоккею, Суперкубок Европы и анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике m24.ru.

Дерби при полных трибунах

Центральным матчем 5-го тура Российской футбольной премьер-лиги стало противостояние двух извечных соперников – "Спартака" и ЦСКА. Полные трибуны "Открытие Арены" добавили этому матча антуража. И футболисты не обманули ожидания болельщиков. Пожалуй, это пока лучший по зрелищности матч чемпионата России сезона 2015/16.

Что касается результата, то по итогам 90 минут сильнее оказались армейцы – 2:1. Однако "Спартак" вряд ли сильно разочаровал своих поклонников, показав довольно зрелую и осмысленную игру.

Подопечные Леонида Слуцкого вышли вперед на 31-й минуте: после подачи углового самым расторопным в штрафной площади оказался Сергей Игнашевич, который и отправил мяч в сетку. А еще через несколько минут армейцы удвоили результат. Ахмед Муса убежал один на один с вратарем "красно-белых" Артемом Ребровым и мощно пробил в нижний угол ворот.

ЦСКА обыграл "Спартак" в столичном дерби

Однако практически сразу же девятикратные чемпионы смогли отыграть один мяч. Натхо сбил в штрафной Ивелина Попова, и Дмитрий Комбаров реализовал пенальти.

Во втором тайме "Спартак" владел территориальным преимуществом и создал несколько неплохих моментов для взятия ворот, но реализовать их не смог. ЦСКА, в свою очередь, играл в основном на контратаках, однако удачные действия Реброва не позволили "красно-синим" увеличить разницу в счете.

Еще одним примечательным событием тура стало первое поражение петербургского "Зенита". На своем поле "сине-бело-голубые" уступили "Краснодару" со счетом 0:2. Таким образом, единоличным лидером первенства стал ЦСКА, на счету которого 15 очков (5 побед в 5 матчах). Действующий чемпион России отстает от армейцев на 3 балла.

Остальные результаты 5-го тура РФПЛ:

"Амкар" – "Анжи" – 1:1

"Кубань" – "Рубин" – 0:1

"Локомотив" – "Терек" – 0:0

"Динамо" – "Урал" – 1:0

"Ростов" – "Крылья Советов" – 1:1

"Спартак" возвращается и побеждает

В минувшие выходные в столице прошел предсезонный турнир Кубок мэра Москвы по хоккею. Победителем турнира стал возрожденный "Спартак", который пропустил прошлый сезон в Континентальной хоккейной лиге из-за финансовых проблем.

В воскресенье в заключительном матче Кубка хоккеисты московского "Динамо" одержали верх над ЦСКА, что и позволило "Спартаку" завоевать трофей.

В столице проходит Кубок мэра Москвы по хоккею

ЦСКА и "Динамо" набрали, как и "Спартак", на этом турнире по 6 очков, но у красно-белых оказалась лучшая разница забитых и пропущенных шайб в личных встречах, что позволило подопечным Германа Титова выиграть уже второй турнир перед стартом в регулярном первенстве КХЛ. Ранее красно-белые победили на Кубке Чернышева.

Победа в Кубке мэра Москвы стала второй для "Спартака". Они уже выигрывали трофей в 2009 году. Трижды победителями турнира становились "Динамо" (2008, 2012, 2014) и ЦСКА (2010, 2011, 2013).

Голевая феерия от испанцев

На прошлой неделе также стал известен обладатель Суперкубка Европы, который разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы предшествующего сезона. Им стала "Барселона", которая обыграла команду экс-наставника "Спартака" Унаи Эмери – "Севилью".

Команды выдали по-настоящему выдающийся матч, на двоих забив аж 9 голов. В дебюте игры Энер Банега открыл счет. К 15-й минуте Лионель Месси двумя прямыми ударами со штрафных вывел "Барселону" вперед, а в концовке первого тайма Рафинья забил третий мяч в ворота "Севильи".

На 52-й минуте Луис Суарес довел преимущество каталонцев до трех мячей. Казалось, исход поединка предрешен, однако действующий победитель Лиги Европы проявил недюжинные волевые качества.

Фото: uefa.com

На исходе часа игры Хосе Антонио Рейес отыграл один гол. На 72-й минуте Кевин Гамейро, реализовав пенальти, сократил отставание до минимума. А спустя девять минут Евгений Коноплянка сравнял счет, забив первый мяч за "Севилью".

В итоге игра перешла в дополнительное время, где победный мяч забил форвард "Барсы" Педро. Отметим, что для игроков "сине-гранатовых" Лионеля Месси и Андреса Иньесты этот титул стал 25-м в составе "Барсы". По этому показателю они сравнялись с теперь уже бывшим полузащитником каталонцев Хави.

Что посмотреть на этой неделе

Во вторник, 18 августа, московский ЦСКА продолжит борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Единственным препятствием на пути подопечных Слуцкого будет лиссабонский "Спортинг". Первый матч квалификации ЛЧ пройдет на поле португальцев. Жеребьевка группового этапа намечена уже на 27 августа.

Предстоящий тур российской футбольной премьер-лиги растянется на четыре дня – с 21 по 24 августа. Расписание поединков:

"Терек" – "Динамо"

"Амкар" – "Спартак"

ЦСКА – "Ростов"

"Анжи" – "Урал"

"Уфа" – "Локомотив"

"Краснодар" – "Мордовия"

"Крылья Советов" – "Кубань"

"Рубин" – "Зенит"

Ближайшие выходные наконец-то порадуют поклонников "королевских" автогонок. Спустя практически месяц "Формула-1" возвращается к болельщикам. В этот раз гонщики отправятся на автодром "Спа" в Бельгии. После 10 этапов личный зачет возглавляет Льюис Хэмилтон (202 очка), вторым идет Нико Росберг (181), на третьей строчке расположился Себастьян Феттель (160). Россиянин Даниил Квят с 45 баллами находится на восьмой строчке.