Московский "Спартак" уступил рижскому "Динамо"

ИТАР-ТАСС

В стартовом матче Кубка губернатора Нижегородской области московский "Спартак" проиграл рижскому "Динамо" в овертайме со счётом 2:3, сообщает Чемпионат.ком

Красно-белые здорово начали встречу и ко второму перерыву вели 2:0, но рижане в третьем периоде сумели уйти от поражения, а в овертайме гол Ниживия принёс динамовцам победу.

По окончании встречи состоялась традиционная для кубка серия буллитов, в которой также сильнее оказались хоккеисты из Риги.

Напомним, что в турнире принимают участие четыре команды. Сегодня свой первый матч проведут "Торпедо" из Ярославля и московское "Динамо".