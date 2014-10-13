Спорт за неделю: отбор к Евро-2016 и Гран-при России

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Победная серия хоккейного ЦСКА и старт Единой лиги ВТБ, две ничьи подопечных Капелло и первый в истории российский этап "Формулы-1", а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

Московский ЦСКА не отпускает петербургских одноклубников

Хоккеисты ЦСКА продолжают удивлять болельщиков и специалистов. Москвичи на прошлой неделе довели свою победную серию до 12 матчей. Так, армейцы огорчили "Амур", ХК "Сочи" и "Витязь". В турнирной таблице два армейских клуба - СКА и ЦСКА - уверенно идут впереди всех. Причем как в Западной конференции, так и во всей лиге. Обе команды одержали по 15 побед и имеют на счету по 65 баллов.

Что касается другого столичного клуба - "Динамо", то "бело-голубые" в воскресенье разгромили череповецкую "Северсталь" 5:1 и остаются на четвертой строчке на Западе. После этого поединка "Динамо" отправляется в тур по Дальнему Востоку и Сибири. Так, 17 октября москвичи сыграют во Владивостоке с местным "Адмиралом".

Старт Единой лиги ВТБ

В среду, 8 октября, баскетбольный ЦСКА стартовал в Единой лиге ВТБ. В первом матче подопечные Димитриоса Итудиса разгромили финский "Байзонс" со счетом 99:70. Судьба встречи была решена еще до большого перерыва. В стартовой четверти армейцы повели 30:14, а во второй десятиминутке увеличили преимущество до 22 очков.

Однако уже 10 октября для армейцев все сложилось не так благополучно. "Красно-синие" уступили команде "Локомотив-Кубань" со счетом 73:81 и откатились на девятую строчку в турнирной таблице. Краснодарцы активно начали матч и сумели выиграть первую четверть 22:17. Впрочем, они не дали расслабиться подопечным Димитриоса Итудиса и в дальнейшем. Армейцы сумели превзойти соперника лишь в третьей десятиминутке - 20:17, но этого для победы оказалось недостаточно.

Отметим, что возглавляет общий зачет Единой лиги ВТБ как раз "Локомотив-Кубань", одержавший три победы в трех матчах.

Фото: ТАСС/ Михаил Джапаридзе

Сборная России играет два раза вничью в отборе к Евро-2016

В четверг, 9 октября, сборная России по футболу сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. На гол Александра Кокорина в первом тайме шведы ответили точным выстрелом Ола Тойвонена во второй сорокапятиминутке. Стоит отметить, что шведская команда играла без своего лидера - Златан Ибрагимович просидел весь матч на скамейке запасных. У звездного нападающего рецидив травмы пятки.

Через три дня соперником россиян стала команда Молдавии. Казалось, что ничего не должно помещать подопечным Фабио Капелло взять три очка с не самым сильным соперником, однако наша сборная умудрилась показать довольно невразумительную игру и не выиграть.

На 73-й минуте рефери назначил пенальти за снос Артема Дзюбы. К мячу подошел сам пострадавший и был точен - 1:0. Однако полидировать россиянам толком не дали. Уже в следующей атаке сборная Молдавии заработала угловой, и Александр Епуряну, воспользовавшись ошибкой Сергея Игнашевича, отправил мяч в сетку.

Таким образом, после двух ничейных результатов сборная России уступает первую строчку в группе G команде Австрии.

Напомним, что в финальную стадию турнира выйдут по две команды из каждой группы, а также одна сборная из числа финишировавших третьими, которая имеет наилучшие показатели в поединках с первой, второй, четвертой и пятой командами своей группы. Оставшиеся восемь сборных, которые займут третьи места, в ноябре 2015 года разыграют ещё четыре путевки в финальную стадию.

Первый в истории Гран-при России выиграл Льюис Хэмилтон

На автодроме в Сочи прошел первый в истории "Формулы-1" Гран-при России. Победителем, как и ожидалось, стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Пилот Toro Rosso Даниил Квят после сенсационного результата в квалификации (5-е место) в гонке к финишу пришел лишь 14-м.

Британец захватил лидерство с первых секунд гонки и уже не отдал его никому. Однако позади Льюиса происходила серьезная борьба между Нико Росбергом (Mercedes) и Вальттери Боттасом (Williams). К пятому десятку кругов покрышки на болиде немца все больше теряли сцепление с асфальтом, что позволило финскому гонщику подбираться все ближе. Однако сместить со второй строчки Нико Боттас не смог.

Добавим, что очередной победный дубль пилотов Mercedes в нынешнем сезоне позволил команде досрочно выиграть Кубок конструкторов. Немецкая команда набрала 565 очков и теперь уже не позволит Red Bull (342 очка) опередить себя. На третьей позиции идет Williams, у которой 216 очков.

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Что касается личного зачета, то там борьба еще продолжается. У Хэмилтона после 9-й победы в сезоне 291 очко. На счету Росберга 274 балла и именно эти пилоты должны оспорить между собой чемпионский титул. Даниил Квят с 8-ю очками занимает 15-е место.

Волейболистки сборной России остались без медалей на ЧМ

Женская сборная России по волейболу завершила выступление на чемпионате мира в Италии, не сумев пробиться в полуфинал. Чемпионки мира 2006 и 2010 годов заняли лишь третье место в своей группе в "Финале шести" и не вошли в четверку лучших команд турнира. Стоит отметить, россиянки остались без медалей впервые с 1986 года, когда стали шестыми.

При этом наша команда начала турнир в Италии уверенно, обыграв Казахстан, Таиланд, Мексику и Голландию, и проиграв только США. Проблемы начались на следующем этапе. Непростая победа над Болгарией, поражение от Турции и Бразилии поставили под вопрос участие россиянок в "Финале шести". Но в решающем матче команда Юрия Маричева все же нашла в себе силы обыграть сербок.

Соперниками сборной России в "Финале шести" в группе G стали команды США и Италии. Два поражения с одинаковым счетом 1:3 - и Россия остается за бортом розыгрыша медалей.

Победителем же турнира стала сборная США. В решающем матче американки обыграли сборную Китая со счетом 3:1 (27:25, 25:20, 16:25, 26:24). Бронза досталась команде Бразилии, которая в матче за третье место победила итальянок (3:2).

Что посмотреть на этой неделе

После перерыва на матчи сборных к болельщикам возвращается чемпионат России по футболу. Так в субботу, 18 октября, стоит посмотреть два интересных поединка, в которых встретятся лидеры сезона. ЦСКА на стадионе "Арена Химки" примет "Кубань", а "Краснодар" сыграет с петербургским "Зенитом".

В турнирной таблице уверенно лидирует питерский клуб, вторыми идут армейцы с отставанием в 4 очка. На третьей строчке расположилось "Динамо", которое преследуют "Кубань", "Терек" и "Краснодар".

Очередные поединки пройдут и в Континентальной хоккейной лиге. Центральным матчей этой недели станет противостояние двух лидеров нынешнего сезона - СКА и ЦСКА. Команды встретятся на петербургском льду в четверг, 16 октября.

Кроме того, 17 октября столичный ЦСКА проведет стартовый матч на групповом этапе баскетбольной Евролиги. Соперником армейцев станет немецкий клуб "Альба". Напомним, что ЦСКА попал в группу В, где сыграет также с "Маккаби" (Израиль), "Уникахой" (Испания), "Цедевитой" (Хорватия) и "Лиможем" (Франция).

Даниил Адамов