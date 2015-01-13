Квартальнов и Витолиньш возглавят сборную Запада на Матче звезд КХЛ

Дмитрий Квартальнов. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Континентальная хоккейная лига сформировала тренерские штабы сборных команд Запада и Востока, которые 25 января в Сочи выступят в Матче звезд КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Сборной, составленной из звезд Западной конференции, будет руководить московский тренерский штаб - наставник лидера регулярного чемпионата ЦСКА Дмитрий Квартальнов и главный тренер столичного "Динамо" Харийс Витолиньш.

Команду Востока на сочинский лед выведут главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов и наставник магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн.

Ранее были названы стартовые составы сборных Запада и Востока на седьмой в истории Матч звезд КХЛ. Составы были определены по итогам голосования на сайте Матча звезд, которое завершилось во вторник.

В стартовый состав команды "Запад" попали:

Вратарь: Александр Еременко ("Динамо" М) - 14 536 голосов;

Защитники: Ник Бэйлен ("Динамо" Минск, 15 623) и Райан Гундерсон ("Йокерит", 12 077);

Нападающие: Александр Радулов (ЦСКА, 20 638), Илья Ковальчук (СКА, 18 990), Стив Мозес ("Йокерит", 16 034).

Стартовый состав команды "Восток":

Вратарь: Константин Барулин ("Авангард", 10 575);

Защитники: Кирилл Кольцов ("Салават Юлаев", 18 250) и Крис Ли ("Металлург" Магнитогорск, 13 065);

Нападающие: Сергей Мозякин (18 241) и Данис Зарипов (13 528) (оба - "Металлург" Магнитогорск), Сергей Костицын ("Ак Барс", 12 335).

Стоит отметить, что Еременко, Радулов, Ковальчук, Кольцов, Мозякин и Зарипов второй год подряд попали в стартовые составы команд на Матче звезд КХЛ.

Напомним, что поединок состоится 25 января во дворце спорта "Большой" в Сочи.