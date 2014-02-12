К бою готовы: на Олимпиаде в Сочи стартует хоккейный турнир

Александр Овечкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня в Сочи стартует хоккейный турнир у мужчин, который, без сомнения, можно считать главным украшением всей Олимпиады. И, конечно же, все россияне непременно ждут успешного выступления от сборной нашей страны, но выиграть в хоккее – не просто сложно, а очень сложно. Даже Канаде… Обозреватель M24.ru Евгений Сафонов рассуждает о главных фаворитах и о том, как травмы повлияли на расклад сил в хоккейном турнире

В хоккей на Олимпиаде играют очень давно, но действительно роскошным он стал сравнительно недавно. Можно все что угодно говорить о том, что в XX веке далеко не все сильнейшие хоккеисты мира выступали в НХЛ и, соответственно, приезжали-таки на игры, но все же олимпийские хоккейные турниры до 1998-го года очень серьезно уступали по своему уровню тем, которые проходили после с участием нхловцев. Нам повезло, в Сочи приехали лучшие хоккеисты и в ближайшие две недели мы увидим великолепное зрелище.

Травмы замучали всех

Говоря о том, что в Сочи приехали все сильнейшие хоккеисты мира, следует все же сделать ремарку, что речь идет о тех, кому не помешало здоровье. А травмированных игроков, в конечном счете, оказалось совсем немало.

Так Канада потеряла одного из лучших центральных нападающих – Стивена Стэмкоса, который на протяжении последних нескольких сезонов является одним из главных конкурентов нашего Александра Овечкина в борьбе за звание лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ. О том, что Стэмкос может пропустит игры в Сочи стало известно достаточно давно, но все же до последнего была надежда, что форвард клуба "Тампа-Бэй" сумеет восстановиться от перелома ноги. Однако времени ему не хватило.

Серьезную потерю практически перед самым началом Олимпиады понес и другой записной фаворит – команда Швеции. "Тре Крунур" потеряли Хенрика Седина, ведущего центрального нападающего, который на протяжении многих лет является одним из лидеров команды.

Капитан сборной России Павел Дацюк. Фото: ИТАР-ТАСС

Не все гладко в плане травм и у сборной России. Из-за повреждений из олимпийского состава нашей команды выбыли динамовцы Сергей Соин и Денис Кокарев, которые по замыслу Билялетдинова должны были составить сдерживающее звено. Также долгое время под вопросом было участие на Играх нападающего Павла Дацюка, пропустившего из-за травмы больше месяца в НХЛ, но форвард "Детройта" в Сочи приехал и заверил всех, что к старту турнира сможет полностью восстановиться.

Но больше других из-за повреждений пострадала сборная Финляндии, лишившаяся двух ведущих центральных нападающих – Микко Койву и Валттери Филпулу. Тренеры команды Суоми настолько расстроились из-за потерь, что в интервью сами задали вопрос журналистам, как бы они отреагировали, если бы в Сочи не приехали, например, Павел Дацюк и Евгений Малкин.

Фавориты известны

На олимпийском хоккейном турнире нельзя выделить команду, которую можно считать главным фаворитом – даже если речь идет о канадской сборной в Ванкувере-2010 или России – на Олимпиаде-2014. Претендентов на золото много, но мы все же выделим главных – Канада, США и Россия.

Если говорить о том, что когда-то Канада не была фаворитом на любом турнире, на который приезжают представители страны Кленового листа, это значит обмануть самого себя. Даже на Чемпионатах мира, куда канадцы везут сравнительно молодые команды, все равно именно они всегда считаются одними из главных претендентов на итоговую победу, а в Сочи приедут все лучшие, многие из которых, по праву, считаются суперзвездами мирового хоккея.

Заниматься перечислением сильных сторон сборной Канады – бессмысленно, как пересчитывать звезды во Вселенной. Вся команда Майка Бэбкока – одна сплошная сила, найти в ней что-то слабое – нереально. Недаром в последнее время часто звучит мысль, что и второй состав канадцев мог бы запросто побороться за медали, и мы с этим мнением абсолютно согласны.

За последние 10 лет мужская сборная США по хоккею совершила огромный скачок в своем развитии, одним из результатов которого стал выход в финал Олимпиады-2010, где американцы уступили только своим соседям из Канады. За прошедшие 4 года сборная США стала еще сильнее и по праву считается одним из главных фаворитов на победу в Сочи. Молодая, физически сильная, очень мастеровитая, с прекрасными вратарями. Найти изъяны у команды США практически так же сложно, как у Канады. Силу американцев команда нашей страны испытает уже 15 февраля, в рамках матча группового турнира.

Хотя к составу сборной России сложно подобрать такие же восторженные эпитеты, как мы сделали это, рассказывая о наших североамериканских соперниках, все же нельзя сказать, что шансов у наших парней на итоговое сочинское золото нет. Шансы есть всегда. И не стоит считать, что и в российских рукавах нет своих джокеров. Неправда. Есть.

Вратарь сборной России Семен Варламов. Фото: ИТАР-ТАСС

У России на этом турнире будет прекрасная вратарская бригада. И Семен Варламов, и Сергей Бобровский в последнее время выступают просто блестяще и оба готовы стать первым номером нашей команды. О том, насколько важен на Олимпиадах хороший вратарь, распространяться особенно не нужно. Достаточно вспомнить Нагано-98 и сборную Чехии во главе с голкипером Домиником Гашеком, буквально затащившим свою команду на верхнюю ступень пьедестала.

Есть в нашем распоряжении и целая россыпь отличных нападающих – опытные и именитые Дацюк, Малкин, Овечкин, Ковальчук, Семин, молодые и "голодные до побед" - Ничушкин и Тарасенко. Трудно поспорить с тем, что по надежности обороны наша команда уступает и канадцам, американцам и даже шведам с финнами, но все же и наши защитники могут собраться и показать свою самую лучшую игру. Тем более, что поддерживать нашей сборную будут и десятки тысяч людей непосредственно в Сочи, и миллионы россиян по всей стране.

Хоккей начинается! Болейте за Россию и пусть победит сильнейший!

Евгений Сафонов