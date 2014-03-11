После матча ЦСКА со СКА арбитров отстранили от работы в плей-офф КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

После окончания вчерашнего хоккейного матча плей-офф КХЛ между столичным ЦСКА и питерским СКА глава департамента судейства лиги Александр Поляков заявил, что судьи встречи совершили серьезные ошибки и больше не будут работать на играх плей-офф в этом сезоне. Бригада арбитров состояла из главных Романа Щенева и Евгения Ромасько, и линейных Юриса Балодиса и Ивана Дедюли.

"Судьи отработали плохо, допускали серьезные ошибки. Сапрыкина в овертайме удалять было нельзя. Они с Семеновым били друг друга по клюшке, а сломалась клюшка Семенова. И не имели права судьи засчитывать гол Григоренко. У Лисина было время, чтобы затормозить, а не падать на вратаря. Этих арбитров с плей-офф мы снимаем. После игры ко мне подошел Торчетти и попросил прокомментировать спорные моменты. Я это сделал и извинился за судейство", - приводит слова Полякова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что московский ЦСКА в понедельник проиграл на своей площадке петербургским армейцам в третьем матче серии плей-офф КХЛ. Матч завершился победой СКА со счетом 2:1.