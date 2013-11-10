Хоккеисты столичного ЦСКА обыграли подмосковный "Атлант" - 3:1

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеисты столичного ЦСКА обыграли подмосковный "Атлант" в товарищеском матче - 3:1.

Шайбы в ворота соперника забросили Алексей Морозов, Олег Сапрыкин и Иван Непряев. В подмосковной команде отличился Александр Шевченко.

Как напоминает официальный сайт "Атланта", впервые в сезоне состоялась долгожданная дуэль братьев Радуловых Александра и Игоря. У ЦСКА наконец-то выздоровел Александр, который не участвовал в двух противостояниях нынешнего сезона. Ни в товарищеском 6 августа (победа ЦСКА 2:1), ни в официальной игре чемпионата 25 октября, когда победил "Атлант" – 4:1. В итоге старший брат набрал два очка за передачи при первом и втором голе "красно-синих", а Игорь остался без очков.

Следующая игра ЦСКА состоится в среду, 13 ноября. Клуб примет на своей площадке омский "Авангард".