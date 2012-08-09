Хоккеист Кузьмин продолжит карьеру в московском "Спартаке"

ИТАР-ТАСС

Нападающий Андрей Кузьмин со следующего сезона начнет выступать за московский ХК "Спартак". Стороны подписали контракт сроком на один сезон, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

31-летний игрок уже выступал за столичный клуб в сезоне 2009/2010, а прошлый сезон провел в новокузнецком "Металлурге", где сыграл в 52 матчах, забросил семь шайб и стал автором 12 голевых передач.

Напомним, что Кузьмин – обладатель Кубка Гагарина-2009 в составе "Ак Барса". После триумфального для команды сезона нападающий перешел из казанского клуба в родной для себя "Нефтехимик", а затем по ходу чемпионата был обменян в московский "Спартак" на Сергея Заварухина.